Když se Gordana Nikolicová (68) dozvěděla, že je její soused strůjcem vídeňského teroristického činu, který vyděsil celý svět, sesypala se. Jdou na ni mdloby z toho, že vraždil mladík, který se na ni usmíval. Dokonce jí pomohl a vypadal naprosto v klidu a v pohodě, i když už se mu hlavou honily myšlenky na krvavé zabíjení nevinných občanů ve jménu radikálního islámu.

Zděšená stařenka paní Nikolicová řekla britskému webu The Mirror: „Přišla jsem k výtahu v naší budově a on šel dolů po schodech ze svého bytu. Okamžitě ke mně přispěchal, aby mi pomohl s taškami. Řekla jsem mu, že je to v pořádku, ale trval na tom, že mi pomůže, takže sešel ze schodů s mým nákupem a položil mi ho před dveře,“ a v zápětí dodala: „Je mi zle z toho, že zanedlouho poté zabíjel lidi.“

Video Teror v centru Vídně: Čtyři mrtví civilisté i jeden z útočníků, řada raněných a pachatelé na útěku. - Reuters

Muž, který žije v bloku naproti, řekl: „Ničí vás to, když zjistíte, že zabiják žil tak blízko.“ Další sousedé popsali Fejzulaie jako „odtažitého a hluboce věřícího.“ Jedna ze sousedek také poukázala na to, že se kolem jeho bytu v poslední době motali lidé v typických islámských oblecích. Terorista, k jehož jednání se už přihlásil Islámský stát, byl v hledáčku policie.

Zemřel, když si šel zakouřit

Na svědomí má životy čtyř lidí. Jedna z obětí byla identifikována jako Nexhip Vrenezi (†21). Jde o muslima albánského původu. Zemřel, když si šel dát před hospodou cigaretu. Běsnění radikála trvalo devět minut, než ho zastřelili strážci zákona, kteří rozjeli v rakouské metropoli rozsáhlou protiteroristickou operaci. Nebýt jich, obětí na životech by bylo určitě ještě více.