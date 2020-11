Při útoku teroristy v centru Vídně, při kterém začátkem listopadu zemřeli čtyři lidé, se dvěma desítkám mladých věřících podařilo hrozícímu nebezpečí uniknout tak, že se všichni zabarikádovali v kostele. Podle agentury APA vyšetřovatelé vycházejí z toho, že atentátník vyhledával své oběti právě ve svatostáncíc, možná mířil i do kostela svatého Ruprechta, poblíž něhož jej nakonec policie zastřelila.

Dvacetiletý rodilý Vídeňan s kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii zaútočil na počátku listopadu puškou, pistolí a mačetou v centru rakouské metropole nedaleko synagogy. Policie jej nakonec zastřelila na náměstí, kde stojí kostel svatého Ruprechta, nejstarší křesťanský chrám ve Vídni.

Uvnitř kostela bylo v době útoku 17 mladých věřících, kteří se sešli k večerním modlitbám, potvrdil dnes mluvčí vídeňské diecéze Michael Prüller. Podle něj mladí lidé poté, co uslyšeli výstřely, okamžitě zavřeli vchod do kostela a zhasli. „Reagovali duchapřítomně a ukryli se,“ řekl. Po útoku, který se odehrál kolem 20:00, pak zůstali v zavřeném kostele až do druhé hodiny ráno, kdy policie prohlásila situaci za bezpečnou.

Rakousko ve čtvrtek oznámilo, že zpřísní ostrahu kostelů a synagog. Důvodem je podle ministerstva vnitra fakt, že atentátník možná cíleně vyhledával další oběti ve svatostáncích. Podrobnosti úřady nesdělily.