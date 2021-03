Devatenáctiletý teenager ve vesnici Gnidin nedaleko Kyjeva na Ukrajině ubodal pětadvaceti ranami kamarádova otce. Prý ho zajímalo, jaké to je zabít člověka. Vraždu svých rodičů si údajně objednal jejich syn Anton, který s nimi neměl dobré vztahy a chtěl po nich zdědit peníze.

Teenager se do domu vplížil předním vchodem a nožem zaútočil na nic netušícího muže. Hluk uslyšela žena (47), ta ihned přiběhla do místnosti, kde spatřila strašlivou scénu. Neznámý pachatel stál nad jejím manželem, který ležel v kaluži krve. Příchod svědkyně útočníka vylekal, a tak z místa činu utekl. Přestože se žena snažila zastavit krvácení, její partner zemřel ještě před příjezdem záchranářů. O šokujícím zločinu informovala televize ICTV.

Díky záznamům z bezpečnostních kamer a stopám, které zůstaly na místě činu, se policii podařilo pravděpodobného vraha vypátrat a zadržet během dvou dnů. K činu se devatenáctiletý mladík přiznal.

„Udělal jsem to ze zájmu a také kvůli penězům, které mi kamarád nabídl. Chtěl jsem vědět, jaké to je zabít člověka, jestli jsem toho schopen, a jak se budu při činu a po něm cítit,“ uvedl ve videu natočeném policií. Na otázku, co během vraždy cítil, odpověděl prostě „nic“.

Vyšetřovatelům při výslechu také řekl, že jej ke spáchání brutálního zločinu najal syn zabitého muže Anton. Ten měl s rodiči neshody, vadilo mu, že v domě nenechají bydlet jeho přítelkyni.Také on se přiznal.

„Proč, Antone?“ ptá se na záznamu plačící matka. „Chtěl jsem, aby je zavraždili, abych mohl zdědit majetek rodiny,“ odpověděl mladík. Svému kamarádovi chtěl zaplatit z peněz, které by po smrti rodičů získal.

Oba teenageři skončili ve vazbě. „Po zatčení se vrah k činu plně přiznal a pojmenoval osobu, která si vraždu objednala. Syn oběti se také přiznal,“ uvedl pro ICTV policejní šéf Andrij Nebitov. Vyšetřování stále pokračuje, v případě odsouzení může dvojici pachatelů hrozit až doživotní trest.