Policisté v Severním Irsku vyšetřují hororový případ. V pátek dopoledne je lidé přivolali k vraždě, která místními pořádně zamávala. Nález celkem tří těl na dvou různých adresách jim vyrazil dech.

Jindy poměrně poklidný Antrim, předměstí hlavního města Severního Irska Belfastu, od té doby nežije ničím jiným. Policie v nálezech těl jednoznačně vidí souvislost. Podle nejpravděpodobnější vyšetřovací verze vystupuje jako pachatel syn a přítel zavražděných žen Ken Flanagan, který měl po otřesných činech spáchat sebevraždu. Po nikom jiném policie nepátrá.

Když Kenova matka Karen Flanaganová umírala, podle informací webu deníku Sun si uvědomovala, že ji právě vraždí vlastní syn. „Umírám! Umírám! To je můj syn! To je můj syn!“ slyšeli sousedé její zoufalý křik. Co asi žena musela v těch chvílích prožívat, si lidé raději ani nechtějí představovat.

Druhou mrtvou je Kenova přítelkyně Stacey Knellová. Zbyla po ní 9letá dcera. Na mladou ženu zdrceně vzpomínají kamarádi a kamarádky na sociálních sítích. „Nad Belfastem se dnes rozprostřel velký černý mrak. Příliš brzy nás opustila moje kamarádka z dětství, která mi vydržela až dodnes. Byly jsme na sebe někdy jako pes a kočka, ale nikdy jsme na sebe nezanevřely. Vrací se mi teď spousta vzpomínek, které jsme měly společné!“ napsala jedna z nich.

„Byla jsi vždycky plná energie, takový náš malý ďáblík, a za ta dlouhá léta ti nic z tvého elánu ani trochu neubylo," napsal jiný zarmoucený pisatel.

Jak se mohlo něco tak strašného stát, netuší zatím nikdo. K případu se nicméně vyjádřil i starosta čtvrtí Antrim a Newtownabbey Jim Montgomery, který v žalu se topícím pozůstalým vyjádřil upřímnou soustrast. Ví, že i pro všechny ostatní místní obyvatele, kteří jsou spolu zvyklí udržovat dobré sousedské vztahy, je zpráva zcela mimo jejich chápaní.

