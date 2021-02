Policie dostala hlášení o pohřešování Petera Gerolda ve středu. Když se strážci zákona pustili do pátrání, hned druhý den zadrželi Taraye Herringa, jak prchá z masérova domu v náklaďáku jako pasažér. „Nechci s tím mít nic společného, ale vzadu je lidské tělo,“ prohlásil podle webu Metro řidič vozidla, jehož jméno nebylo zveřejněno.

Policie skutečně našla pytle se smaženýma rukama a nohama, které nebyly jakkoliv uvařeny. Je velice pravděpodobné, že patří pohřešovanému muži, ale potvrdit to musí teprve forenzní analýza. Herring byl prozatím obviněn z vloupání, zneužití lidských ostatků a neoprávněné manipulace s důkazy. Skončil ve vazbě bez možnosti kauce.

Masér byl oblíbený, pomáhal lidem

Geroldova sousedka od vedle Tiffany McLeanová řekla televizi ABC6 o pohřešovaném muži: „Byl vždy ochotný pomoci lidem, ať se stalo cokoliv. Je to tak smutné. Zní to jako případ z filmu nebo něco takového. Nemůžu se s tím smířit. Stále se snažím zpracovat, co se stalo.“ Naděje sice umírá poslední, ale Gerold už bohužel nejspíš není mezi živými.

Krimi případ z Česka: Brutální vraždy stopařek