Na policii skončil kvůli vraždě svého dědečka Ronalda Wellse Sr. (†77). Když strážci zákona z amerického Lake County vyslýchali na stanici Kolbyho Parkera (30), stalo se něco, co nikdo nečekal. Muž vytáhl z kapes svých kalhot pár lidských uší.

Jak uvedl web deníku The New York Post, Parker nejdřív vyšetřovatelům tvrdil, že jednal v sebeobraně. Starý muž ho prý napadl nožem, protože se dostali do hádky kvůli kouření marihuany. Parker vypověděl, že se musel bránit nožem.

Dědečkovy uši měl v kapsách

Seniorova mrtvola byla nalezena na verandě s mnoha bodnými zraněními. Parker nakonec během výslechu vytáhl z kapes pár lidských uší, které patřily zavražděnému Wellsovi. Následně se vrhnul na zástupce šerifa a chtěl mu sebrat taser a pistoli.

To se mu naštěstí nepovedlo. Parker se nakonec k vraždě dědečka doznal. Vypověděl, že už byl „čas, ať jde“, že chtěl, aby už byl opět s jeho zesnulou babičkou. Wellse několikrát uhodil do hlavy baseballovou pálkou. Dal mu i hlavičku.

Rodinný řezník

Poté ho pobodal velkým řeznickým nožem, kterým mu následně uřízl i uši. V domě pak policisté našli Parkerovu zástěru, na které bylo napsáno „rodinný řezník“. Muž byl obviněn z vraždy druhého stupně a na soud si počká ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci.

VIDEO: Brutální vraždy stopařek