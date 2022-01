Minulý týden se na brněnské policisty obrátila lékařka z dětské nemocnice s podezřením na týrání teprve měsíčního chlapečka. Dítě mělo natřikrát zlomenou nohu a navíc ošklivě popálenou tvář. Kriminalisté se případem začali okamžitě zabývat. „Ti posléze obvinili osmadvacetiletého partnera matky novorozeného dítěte ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a přečinu týrání svěřené osoby. Trestní stíhání je vedeno vazebně,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že muži hrozí až dvanáctiletý trest.

Topení fénem

Rodiče, kteří už spolu mají devět dětí, jež jim byly po narození odebrány, se svým posledním potomkem bydleli na malé ubytovně. Prostor, který podle zjištění Blesku má rozměry dva krát tři a půl metru, obývají už desátým rokem. Matka pro Blesk uvedla, že v době, kdy chlapeček utrpěl strašná zranění, nebyla doma. „Syn se vyklopil z kočárku, když ho nesli po schodech můj bratr a přítel. Popáleniny má od fénu, kterým doma topí můj přítel,“ vysvětlila synova zranění.

Údajná nevěra

Pro CNN Prima News nyní promluvil známý matky, který uvedl, že o ubližování neměl ponětí. Navíc dodal, že partner bral drogy a měl údajně podezření na to, že ho partnerka podvádí. „Tam je problém jinde. Já si myslím, že problém je v tom, že on kdysi dávno bral toluen a myslel si, že to není jeho. Proto to vlastně vzniklo. Jestli on to vzal za ní, že ji miluje, nevím,“ popsal situaci v rodině s tím, že byl bezkonfliktní a tichý chlap.

