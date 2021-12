Xuan Thap L. (52), který zůstal po rozchodu s manžekou na synky sám, prý násilí stupňoval. Za nesnězenou misku rýže byl automaticky výprask. „Staršímu chlapci hrozil, že mu uřízne ruku. Pálil jej hrncem, škrtil bundou a látkovým opaskem,“ doplnil žalobce Krajského soudu v Brně.

Děti měly podle něj na hlavě, těle a hýždích četné odřeniny a krevní podlitiny. Starší chlapec přišel jednou do školy s obtiskem dlaně na obličeji.

„Není to pravda. Vše jsou pomluvy. Necítím se vinen. Na syny jsem nevztáhl ruku. Šrámy mají z dětských her. Rýhy na krku byly od zipu svetru. Tak jako já vychovávají děti tisíce krajanů,“ hájil se otec, jemuž hrozí za týrání dětí až 12 let vězení.

Za 24 let se nenaučil česky

Nezaměstnaný rodák z Hanoie českou společnost ani české soudy příliš neuznává, což dával během přelíčení jasně najevo. Pochází z bohatých poměrů, v Česku žije od roku 1997. Za tu dobu se ale nenaučil česky.

Nyní nepracuje, má po úrazu zdravotní problémy. Žije proto z peněz od rodičů a z úspor. Dříve vlastnil dokonce tři obchody a zaměstnával v nich Čechy, sám ve stánku nikdy neprodával.

„Kdybych neměl děti, vrátil bych se do Vietnamu. Mám tři děti, kromě synů i dceru z prvního manželství, ta je dospělá a vdaná,“ vylíčil absolvent základní dvanáctiletky své poměry.

Než rozhodne o jeho dalším osudu trestní tribunál, má policejní zákaz přiblížit se k svým dětem. Kluci nyní žijí u matky. „Vypadá to, že budou v pořádku,“ řekl Blesk.cz rodinný známý. U staršího synka se objevily psychické obtíže. Ty by už ale mohly být podle všeho naštěstí minulostí.

Ze synů chci mít doktory, tvrdí obžalovaný

Obžalovaný muž prý chtěl, aby se ze synů stali doktoři, aby se soustředili na učení. „Moji příbuzní jsou všichni učitelé,“ podotkl.

„Mysleli jsme si, že se vrátíme časem do Vietnamu. Proto asi neměli kluci kamarády. Chtěl jsem vše věnovat na studia synů. Pral jsem jim, chystal jsem jídlo, učil se s nimi,“ líčil.

V Praze běží řízení o zbavení jeho rodičovských práv. „Mě to nezajímá. Jsou to a vždycky budou moje děti, ať mají v rodném listě napsáno cokoliv. Je mi to jedno, v České republice je všecko zbytečné. Klidně jsem připavený jít do vězení. A pak se starat o nějakého sirotka,“ uzavřel.

