K nejzpackanější popravě všech dob došlo 13. prosince 2006. Díaz byl odsouzen za vraždu prvního stupně. Kromě ní ho soud uznal vinným z únosu a ozbrojeného přepadení. Ke zločinům mělo dojít už v roce 1979 v Miami. Díaz byl však zatčen až v roce 1986. U soudu se chtěl hájit sám, ačkoliv mluvil stěží anglicky a podle mnohých k soudu nebyl vůbec způsobilý.

Vraždil skutečně?

Portoričan tvrdil, že je nevinný a že vrahem je Ángel Toro – spoluobžalovaný. Neuspěl však. Porota ho uznala vinným v poměru osm ku čtyřem. Obžaloba přitom opírala svá obvinění i o výpověď Díazova spoluvězně Ralpha Gajuse. Ten tvrdil, že se mu svěřil s vraždou v cele. Díazovi právníci tvrdili, že Gajus lže, protože má na jejich klienta vztek kvůli tomu, že ho vynechal z pokusu o útěk z basy. Lauře hrozí v Egyptě poprava kvůli muži, který má mnoho dalších žen. Vezla mu prášky proti bolesti

Když poprava začala v 18 hodin, byly vězni vpíchnuty tři injekce. Jedna proti bolesti, druhá, aby ho ochromila, a třetí, která měla způsobit zastavení jeho srdce. V 18:02 se Díazův obličej zkřivil a vypadalo to, že chce něco říct. O čtyři minuty později se stále hýbal, mrkal a hýbal bradou, jako by byl v bolestech. Pohyby jeho těla přitom pokračovaly několik dalším minut.

Při popravě promluvil

V jednu chvíli dokonce promluvil. Zeptal se: „Co se děje?“ V 18:12, kdy měl být už mrtvý, naklonil hlavu napravo, začal kašlat a třást se. O tři minuty později se stále hýbal a zhluboka oddechoval. V 18:26 se jeho tělo začalo šíleně cukat a on otevřel doširoka oči. V 18:34 mu lékař kontroloval pulz. Díaz ještě žil. Za mrtvého byl prohlášen až o dvě minuty později v 18:36. Žena (†24) se musela dívat, jak jejím dětem (†4 a †5) vrah řeže hlavy: Teprve potom zabil ji

„Bylo to mučení,“ prohlásila Díazova rodina o 34 minut trvajícím martyriu. Jak později pitva ukázala, špatně podané injekce projely vězňovými žilami a byly vpíchnuty do měkké tkáně. To mělo za následek, že muži oteklo v křečích tělo, kůže mu na rukou zčernala a popraskala. Tehdejší guvernér Floridy Jeb Bush, bratr George Bushe, po smrti Díaze pozastavil všechny popravy injekcemi.

Únik děsivých fotek