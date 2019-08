Ještě před sebevraždou se o Jeffreym Epsteinovi hovořilo jako o jednom z nejbedlivěji střežených vězňů na území Spojených států. Byl k tomu také důvod, a to zvláště poté, co soud uveřejnil více než 2000 stran zapečetěných dokumentů týkajících se jeho případu pedofilního chování, obchodování s lidmi i jiných zločinů. Epstein se už navíc o sebevraždu pokusil a nikdo si nemyslel, že by to vězeňská služba znovu dovolila, ale opak byl pravdou.

Chrám sexuálních otrokyň: FBI vrthla na hříšný ostrov "pedofilního" miliardáře Epsteina (†66)

Podle serveru New York Post měli strážní Epsteina kontrolovat každých 30 minut, ale tuhle proceduru prý vůbec nedodržovali. Ba co víc – podle zdroje z věznice si měli dva hlídači dokonce zdřímnout těsně předtím, než byl miliardář nalezen oběšený na prostěradle ve své cele. Díky tomu se Epstein vyhne souzení za zvěrstva, kterých se dopustil na zletilých, ale s velkou pravděpodobností především na nezletilých dívkách.

Hodil mě na stůl a připravil o to nejcennější

Po smrti finančníka Epsteina se mimo různých spekulací a konspiračních teorií vyrojila také řada zpovědí těch, kterým údajně muž ublížil. Jeden z nejhorších zážitků má bezesporu dnes dvaatřicetiletá Jennifer, kterou ve čtrnácti letech k Epsteinovi zavedla jeho „skautka“ mladých dívek. „Byla jsem tak trochu ztracené dítě a ona to vycítila,“ popsala pro NBC News vizážistka.

Podle ní byl Epstein už tehdy surový a využíval dívky ze sociálně slabších rodin, které lákaly peníze. Jennifer dostávala za každou návštěvu domě Epsteina v přepočtu 9 tisíc korun. Nejdříve jen za masáže. U těch to ale jen začalo. „Postupem času žádal, abych se dotýkala sama sebe, hladila si bradavky a citlivá místa. Jednou však chtěl víc. Když jsem odmítla, začal být agresivní. Strhl ze mě spodní prádlo a svalil mě na masérský stůl,“ pospala žena pro NBC s tím, že do té chvíle byla panna.

„Byl tvrdý a velmi to bolelo. I když jsem křičela a prosila ho, aby přestal, stále pokračoval dál. To, co mi tehdy vzal, mi už nic nevrátí zpět,“ dodala žena, která svoji zkušenost dlouho tajila. Rodině se s ní svěřila až po deseti letech, a to i ze strachu z toho, že by jí Epstein a jeho vlivní přátelé mohli lusknutím prstu zničit život, kdyby je ohrozila.

Krásná modelka Naďa (33) z Československa byla Epsteinova pravá ruka: Sháněla pro něj oběti?!

Epstein byl zrůda a princ Andrew to ví!

Když Jennifer mluvila s NBC o lidech, které Epstein znal, měla naprostou pravdu. Mezi přátele miliardáře se řadili prezidenti v čele Donaldem Trumpem a Billem Clintonem, honosná sídla rád navštěvoval i herec Alec Baldwin. U Epsteina doma ale mohly nezletilé dívky potkat třeba i člena britské královské rodiny a syna královny Alžběty II. prince Andrewa. Ten dokonce osobně figuruje v jednom z odtajněných dokumentů, který ho rovněž viní ze sexuálního obtěžování hned dvou dívek. Otec jedné z nich teď promluvil pro DailyMail.

Londýňan Sky Roberts, otec Virginie, slavné z fotografie s princem Andrewem, řekl, že byl Epstein zrůda. Hrůzné činy mu ale prý z velké míry pomohli realizovat jeho vlivní známí. „Byl to ďábel a bůh si pro něj přišel,“ řekl muž, jehož dcera měla mít sex jak s Epsteinem, tak především i s princem Andrewem, byť jí bylo jen 17 let. „Nevím o princi Andrewovi všechna fakta, jak moc věděl a nevěděl, kolik Virginii bylo let. Pravděpodobně vypadala tehdy na 18, ale nebyla. Jen on ví pravdu o bude s ní muset i žít,“ nechal se slyšet Sky.

Nová odhalení v případě smrti zvrhlého miliardáře Epsteina (†66): „Slepé“ kamery i utahaní dozorci

Kauza Jeffreyho Epsteina

Sexuální skandál se kolem miliardáře Jeffreyho Epsteina začal rozvíjet už v roce 2005, kdy objevili agenti FBI v jeho domě řadu předmětů sexuálního charakteru, erotické hračky a především pornografii a nahé fotografie nezletilých dívek. Epstein se sám přiznal a v roce 2008 putoval za mříže na 18 měsíců. Vězení to ale bylo jen oficiálně. Díky vlivným přátelům mohl chodit ven kvůli práci a nakonec strávil za mřížemi ještě o pět měsíců méně.

Po propuštění na svobodu ale začala obvinění přibývat. Federálům došla trpělivost na začátku července letošního roku, kdy ho zatkli po přistání jeho letadla ve Francii. Od té doby byl v cele, kde se před třemi týdny poprvé pokusil o sebevraždu. Když pak soudy konečně odtajnily zapečetěné dokumenty, podařilo se mu oběsit v jeho newyorské cele.