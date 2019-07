Vilný miliardář prý zneužil desítky nezletilých dívek: Některé z nich možná i na palubě svého Boeingu

Desítky dívek, z nichž některým ještě nebylo 15 let zneužil podle obvinění americký magnát Jeffrey Epstein (66). „Záměrně vyhledával nezletilé a věděl, že mnohým z jeho obětí bylo ve skutečnosti méně než 18 let, a to i proto, že nezletilé oběti mu samy o svém věku řekly,“ citovala obvinění agentura Reuters.

Vybudoval si celou síť

Nejmladší z dívek bylo podle prokuratury 14 let. Podle obvinění nyní šestašedesátiletý Epstein také některým zneužívaným dívkám platil za to, aby mu samy sehnaly další oběti. Dívky zval do svých rezidencí na Floridě a v New Yorku. Nejprve požadoval například placené masáže, poté ale dívky zneužíval.

Podle prokuratury si vybudoval síť, díky které si zajistil přístup k mladým dívkám. Agentura Bloomberg napsala, že využíval i své zaměstnance, aby mu dívky odváželi domů.

Fešácký kriminál už jednou absolvoval

Poprvé se Epstein dostal do hledáčku policie v roce 2005, kdy vyšetřovatelé prověřovali tvrzení, že ve svém floridském sídle zneužíval mladistvé dívky. To tehdy odmítl s tím, že všechny jeho milostné schůzky byly po vzájemné domluvě a že předpokládal, že všechny dívky byly zletilé. Podle vyšetřovatelů ale bylo těm nejmladším 14 let. Epstein se ale nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si odpykal 13 měsíců, ve vězení navíc prakticky trávil jen noci, neboť mu soud dovolil docházet šestkrát týdně do kanceláře pracovat.

V Boeingu vozil mocné muže světa

Epstein v minulosti vlastnil letoun Boeing 727, kterému se kvůli miliardářovým obviněním říkalo Lolita Express. Na lety si často zval hosty, mimo jiné i někdejšího prezidenta Clintona, který s ním podle televize Fox News cestoval nejméně 26krát. „Je s ním hodně legrace. Také se říká, že má rád krásné ženy jako já," řekl o Epsteinovi svého času současný prezident Donald Trump. Vazby na miliardáře měl údajně i britský princ Andrew, který v minulosti v USA čelil sexuální aféře.

