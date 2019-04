Polský pečovatel údajně vraždil seniory! Píchl jim inzulin a pak je okradl

Z vražd šesti pacientů obžalovalo v pondělí státní zastupitelství v Mnichově polského pečovatele, který údajně lidem vpravoval do těla inzulin. Informovala o tom agentura DPA. Sedmatřicetiletý muž je obžalován také ze tří pokusů o vraždu, loupeže, krádeže a podvodu.

Pečovatel podle prokuratury vraždil na několika místech po celém Německu. O převážně staré lidi se staral celkem na 69 místech. Svým pacientům, kteří to z lékařského hlediska nepotřebovali, vstřikoval do těla inzulin. Tři z nich jeho konání díky rychlé lékařské pomoci přežili, šest dalších ale zemřelo. Po smrti osob, které mu byly svěřeny do péče, Polák většinou prohledal jejich obydlí a ukradl cennosti.

Obžalovaný muž podle agentury DPA přiznal, že svým pacientům inzulin do těla vpravil, odmítá ale, že by jeho úmyslem bylo je zabít.