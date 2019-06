Matka ženy (18) obviněné z vraždy novorozence: Byly jsme v šoku, proto jsme to neohlásily!

Zdravou holčičku minulé pondělí přivedla na svět v obci nedaleko Jičína osmnáctiletá žena, ihned po narození ji však podle policie měla usmrtit. Podle informací TV Nova měla žena porodit v koupelně, kde také mělo dojít k brutálnímu činu. Policie na místo činu dorazila druhý den v úterý a dítě měla najít ve vaničce. Mrtvolka dítěte tam tak patrně ležela celý den.

„Z prvotního ohledání na místě a dalšího šetření získali informace, které vedly následující den k zahájení trestního stíhání 18leté matky dítěte pro spáchání zvlášť závažného trestného činu vraždu,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková.

Vražda novorozené holčičky na Jičínsku: „Trýznivá smrt v koupelně,“ říká policie

Mladá žena se už k činu údajně i přiznala. Dítě mělo být usmrceno zvlášť brutálním způsobem, proto ženě hrozí mnohaletý za mřížemi. „V případě odsouzení jí hrozí až 20letý trest odnětí svobody, případně trest výjimečný. K objasnění příčin úmrtí byla samozřejmě provedena soudní pitva,“ dodala mluvčí.

Smrt dítěte nahlásila babička novorozence. Ta byla v době, kdy k činu došlo, v práci, ovšem ihned poté, co se vrátila domů, se jí její dcera měla svěřit. Čin však nahlásila až druhý den a to lékařce. „Byly jsme s dcerou v šoku,“ zdůvodnila matka ženy pro FTV Prima. Babička zavražděného miminka v práci šokovala: Máme doma mrtvé dítě…

Podle jejích slov dcera chtěla dát dítě po narození k adopci a o tom, že by mu chtěla ublížit, nemluvila. Mladá žena má tři sourozence, o které se pomáhala starat. „Nerozhlašovala, že by to chtěla zabít, to ne, ale říkala, že by to dala k adopci. O zabití tam nebyla zmínka,“ řekla matka obviněné a dodala, že dceři měla novorozená holčička po narození upadnout. „Nevěděla, co se přihodilo. Byla v šoku. Neříkala, že by dítěti ublížila. Řekla, že ho chtěla zachytit a holka jí upadla,“ dodala.