Opravdu nepříjemný zážitek se stal ženě (18) z Horního Slavkova v Karlovarském kraji. Když se probudila, ležel vedle ní úplně cizí muž! Podle policie se do bytu vloupal. V pokoji tak leželi dohromady tři – žena, její dítě a nečekaný návštěvník.

Nezapomenutelný a velmi nepříjemný zážitek má za sebou žena z obce Horní Slavkov. Došlo k němu už v polovině září. Šestadvacetiletý podezřelý muž podle informací zveřejněných na stránkách karlovarské policie násilně vnikl do cizího bytu v paneláku. Poté, co se do dostal dovnitř, rozhodl se, že si půjde lehnout a zamířil ke gauči.

Tou dobou tam ale už spala také obyvatelka bytu, osmnáctiletá žena se svým dítětem. Muži to nejspíš nevadilo, a tak se uvelebil vedle ní. Po nějaké době se žena probudila a zjistila, že vedle ní neleží její přítel, ale někdo úplně cizí.

Strachy začala křičet, ať nevítaný návštěvník okamžitě zmizí! Muže asi nejvíce vystrašila informace, že se domů za chvíli vrátí její přítel. Radši vzal nohy na ramena. Nezmizel ale nadlouho.

Kriminalistům se podařilo ho vypátrat a následně mu sdělili své podezření, že spáchal trestný čin porušování domovní svobody. „Za výše uvedené jednání hrozí podezřelému muži v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedli policisté.