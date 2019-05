S cizím mužem ve svém pokoji: Uprostřed noci našla seniorka (88) na gauči chlapa!

Bylo to jako v divokém snu, a přece šlo o realitu. Seniorka (88) z Uherského Hradiště našla uprostřed noci doma cizího chlapa. Spal na gauči!

V průběhu noci probudil ženu v rodinném domku v centru města šramot. Nejprve se jen zaposlouchala, ale utichl, tak hned zase usnula. Napodruhé už rozsvítila, bylo po třetí ráno, a nemohla uvěřit svým očím. Na gauči v pokoji uviděla spát cizího muže.

Uleknutí se prý nedalo popsat. Hned zavolala syna, který bydlí o patro výše, a obejdu z domu vyhnali. Až potom sáhli po telefonu a vytočili tísňovou linku. Policisté rozjeli okamžitě pátrací akci, úspěšnou. Nezvaného nočního hosta (46) zajistili o dvě stě metrů dál, jak na benzince pije pivo. »Pod kůží« měl dvě promile.

Povečeřel

„Snědl nám jen konzervu se šunkou, maminka měla zrovna narozeniny, tak v lednici byl také nějaký alkohol i další dobroty, těch se ale ani netknul a usnul,“ popsal podivuhodné noční dění syn duchaplné paní. „Muži jsme ještě týž den sdělili podezření z trestného činu porušování domovní svobody, podle zákona mu hrozí až tříleté vězení,“ komentovala neobvyklý případ Milena Šabatová z uherskohradišťské policie.

Jak se do domu opilec dostal, sám popsat nedokázal. Údajně to však není jeho první konflikt se zákonem. Nemá jít o násilníka, ale obejdu, který si rád nacpává břicho třeba v supermarketech ještě předtím, než projde pokladnou. Paradoxně si vybral na první pohled nedobytný dům, v zahradě ho obepíná zeď jen místy přerušená vysokým plotem. Seniorka připustila, že nebylo zamčeno. Nikdy ji prý vzhledem k »opevnění« nenapadlo, že by se dovnitř mohl někdo dostat.