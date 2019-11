K vraždě mladé Venduly P. (†28) došlo na začátku listopadu brzy ráno. David F. přišel k Vendule do bytu, vzal do ruky nůž a ženu pobodal! Mladá maminka zraněním na místě podlehla a tělo našli až policisté. David z místa utekl a po nějaké době se objevil na druhé straně České Lípy. Profesor, který rozčtvrtil milenku (†24): Poslední tanec na zámku u Brna!

Tam vylezl na 30 metrů vysoký stožár na kopci Špičák a chtěl spáchat sebevraždu. „Když jsme na místo dorazili, odmítal komunikovat s hlídkami a ke spolupráci ho přiměli až naši vyjednavači. Ti na místě odvedli profesionální práci a po zhruba třiceti minutách ho přesvědčili k tomu, aby za pomoci hasičů s využitím výsuvné plošiny bezpečně stožár opustil,“ uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Muže policisté okamžitě zadrželi. Mezitím se jim povedlo zjistit jméno a adresu bydliště Venduly P., kterou v jejím bytě nalezli už bohužel bez známek života. David F. se později ke všemu přiznal.

Policie měla zasáhnout!

Někteří účastníci diskusí na sociálních sítích upozorňují, že byla Vendula P. obětí domácího násilí! „Myslím, že kdyby policie něco udělala, když to hlásila poprvé, nemuselo by to dopadnout takto,“ píše podle Deníku jedna z diskutujících. Sama si údajně domácím násilím prošla. „Opakovaně jsem volala policii a i oni sami mi řekli, že mu nemůžou nic udělat,“ dodává. Dopravní expert o tragické smrti kynoložky Petry: Přecházela mimo zebru oprávněně?

Policie se ale proti spekulacím o nečinnosti ohradila. Podle Ivany Balákové si policisty na pomoc Vendula P. nikdy nevolala. „Domácí násilí jsme v té domácnosti neřešili, protože se na nás v té souvislosti nikdy neobrátila,“ dodává Baláková pro Deník.