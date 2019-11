K nehodě došlo před 17. hodinou u Pavlic na Znojemsku. Policistka Kamila Haraštová Blesku řekla, že osobní audi jedoucí ze Znojma na Jihlavu vybočilo neznámo proč ze svého směru a na horizontu se srazilo s protijedoucím volkswagenem.

„Následky byly fatální. V audi zemřeli tři lidé ze čtyř. Vše nasvědčuje tomu, že všichni byli cizinci. V protijedoucím autě zahynula řidička, její dítě převezli záchranáři do nemocnice,“ uvedla.

V audi s rakouskou poznávací značkou zemřeli podle informací Blesku tři muži, zřejmě balkánského původu. Z posádky přežila náraz jen žena, kterou hasiči museli z vraku vystříhat. Protijedoucí volkswagen passat řídila žena. Byla na místě mrtvá. „Zraněné dítě jsme vyprostili a předali zdravotníkům,“ řekl Blesku hasič Petr Příkaský.

Do obou vozidel ještě narazila osobní fabia, na kterou byl vrak jednoho z vozů odmrštěn. Její řidič skončil v nemocnici. "Čtyři lidé bohužel zemřeli ještě před příjezdem našich posádek, jejich zranění byla neslučitelná se životem. Dítě ve vážném stavu jsme letecky převezli do brněnské dětské nemocnice, ženu s mnohočetnými poraněními a na řízené ventilaci jsme převezli do bohunické fakultní nemocnice," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Policie nyní ohledává místo tragédie a snaží se zjistit, zda audi před havárií někoho předjížděla. Zároveň zjišťuje totožnost všech mrtvých i zraněných. „Předpokládáme, že silnice bude nejméně do půlnoci uzavřená,“ dodala policistka Haraštová. Objízdná trasa ve směru od Moravských Budějovic vede přes Boskovštejn, Bojanovice, Hluboké Mašůvky. V opačném směru odklání policie provoz přes Vranovskou Ves směrem na Šumnou, Štítary a Ctidružice.