Mladý řidič narazil v noci do domu: Nehodu nepřežil

Tragicky skončila cesta autem pro 31letého řidiče v sobotu těsně před půlnocí. V Červené Vodě na Orlickoústecku narazil do domu, na místě zemřel.

„Auto vyjelo mimo silnici a narazilo do domu, řekl dnes ČTK mluvčí krajské policie Jiří Tesař. Nehoda se stala v Červené Vodě v části Mlýnický Dvůr. „Řidič, ročník 1988, sjel ze silnice a narazil do domu. Stalo se to deset minut před půlnocí,“ řekl ČTK Tesař.

Příčiny nehody policisté vyšetřují, bude nařízena soudní pitva.