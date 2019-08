Kdyby tam byla palička, nesáhnu po noži: Za pokus o zabití dostala tvrdý trest

Osmnáct let trvající manželství skončilo u soudu. Františka K. (49) bodla svého muže dvaceticentimetrovým nožem do břicha. Muž byl údajně násilník. Svou ženu prý škrtil a mlátil pěstmi. Žena se k pobodání manžela přiznala.

Hádky, bití a škrcení. Tak údajně vypadalo osmnáct let trvající manželství Drahomíry a Františka K. (49) „Byla jsem pro něj boxovací pytel," řekla manželka, žena bývalého boxera. Oba se shodli, že jejich vztah začal skřípat již po svatbě. Už několik týdnů poté, co mu řekla ano, ji manžel prý zmlátil tak, že skončila s těžkým otřesem mozku v nemocnici!

Františka už dříve bodla partnera do zad. Ten tehdy ale nesouhlasil s jejím stíháním. Manžel podlehl pití alkoholu, jakmile ho něco vytočilo, tak se neznal. Jako důkaz předvedla soudu vymlácené přední zuby. Svou ženu prý nefackoval, ale mlátil tvrdě pěstí. V mládí dělal závodně box. A něco z toho v něm prý zůstalo.

Žena v lednu letošního roku manžela rozlítila „doběla", když mu řekla, že by dětem bylo líp v děcáku než u rozhádaných rodičů. Vytočený manžel prý ženu udeřil a chytil pod krkem. „Byla jsem opřená o kuchyňskou linku a popadla, co bylo po ruce. A bohužel to byl nůž," vypověděla. „Kdyby tam byla palička, vzala bych ho paličkou," dodala odsouzená žena podle deníku Právo.

Žena popadla dvaceticentimetrovou čepel se slovy „já tě zabiju!“ a chotě bodla pod klíční kost. Nůž naštěstí zasáhl jen plíci. Žena byla odsouzena za pokus o zabití ke čtyřem letům ve vězení s ostrahou.

Muž u soudu odmítl vypovídat, v přípravném řízení útok popsal zcela jinak. Útok nožem popsal jako nečekaný a nevyprovokovaný. „Kdybych ji škrtil, měla by na krku modřiny. Kdybych útok čekal, vykryl bych ho, mám ještě reflexy z boxu,“ reagoval na výpověď obžalované.