Když se napije, mění se Nela (31) z Havířova v lítou saň, která se neváhá ohánět nožem. Před lety pobodala svého přítele a vyvázla s podmínkou. Ta ji však nenapravila, protože do dalšího přítele bodla nůž také! I nyní byl soud shovívavý a žena do vězení nepůjde.

Současného přítele Aleše, se kterým žije sedm let, bodla po vzájemné roztržce předloni na Silvestra. „Nevím, co to do mě vjelo. Vzala jsem do ruky nůž, a už ho měl v zádech. Zasykl bolestí, nůž byl od krve,“ přiznala se. „Moc toho lituji,“ kála se Nela, která jednání proplakala.

Vyhrocená situace na pokraji smrti oba milence prý jen stmelila. S Alešem se milují, plánují svatbu a založení rodiny. Možná i proto byl soud shovívavý a i tentokrát udělal pouze výchovný trest – tříletou podmínku s pětiletým odkladem.

Obžalovaná rozsudek přijala, žalobce si ponechal zákonnou lhůtu pro případné odvolání.

délka: 00:20 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Nela (31) z Havířova probodla už druhého přítele, vyvázla s podmínkou Karel Janeček, Blesk

Nele přitom hrozilo až 12 let vězení. „Bylo by nepřiměřeně přísné ukládat paní obžalované nepodmíněný trest,“ řekla předsedkyně senátu Petra Hajdíková.

„V žádném případě nesmíte požívat alkoholické nápoje. Probační a mediační služba vám lidově řečeno může dát kdykoliv dýchnout,“ zdůraznila soudkyně.

Útočila už před lety

Podmínku dostala i za útok nožem z roku 2010. Tenkrát jej zabodla do krku tehdejšího přítele. Dostala tříletou podmínku. V minulých letech její chování řešil i havířovský magistrát. Šlo o přestupky, například opilá napadala svou sousedku nebo na havířovském náměstí Republiky opilá útočila na lidi.