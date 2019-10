„Je mi líto, ale nic si nepamatuju.“ Tak zněla věta, kterou dřívější bezproblémová gymnazistka Judita opakovala policistům i psychologům. Přesto to byla ona, koho v květnu našli v luxusním bytě na sídlišti Vlčince ve slovenském městě Žilina. Stála nad tělem svého dosud nejlepšího kamaráda, ruce měla od krve a v bílé komodě v jejím pokojíku se nacházela špatně umytá vražedná zbraň. Přesněji řečeno dvě. Její případ podrobně rozebírá slovenský portál Nový Čas.

Podivný rozhovor s dispečerkou

Chybělo 15 minut do 4. hodiny odpolední, když na dispečinku záchranné služby zazvonil telefon. O pomoc prosila mladá dívka, která tvrdila, že je v bytě napadl muž, který předstíral, že přišel kvůli odpočtu plynu. Hlas dívky nepůsobil dojmem, že by byla mimořádně rozrušená, snad jen když se měla pokusit resuscitovat Tomáše. Tehdy hlasitě vykřikla s tím, že jí působí bolest její vlastní pořezané ruce.

Verze o plynaři neprošla

Když na místo dorazili záchranáři, nalezli umírajícího Tomáše. Ten měl na těle přes 50 bodnořezných poranění. Krev byla všude: na stěnách, na podlaze i na vstupních dveřích. Zda a kde ji měla na sobě sama Judita, policie nezveřejnila. Je ale známo, že v bytě byly krvavé otisky jejích bosých nohou a že po bytě chodila sem a tam.

V její komodě pak policisté objevili nůž s 18,5centimetrovou čepelí. Záchranáři sice nadělali v bytě řadu dalších stop, kriminalistům se prý ale podařilo vyloučit, že by v bytě byl někdo třetí. Podezření tak padlo na mladou dívku, která si tuto část příběhu patrně vymyslela.

Motiv zůstává záhadou

Kriminalisté ovšem na místě napoprvé neodvedli moc dobrou práci. Byt podle všeho prohledali jen zběžně. Jinak by jim nemohl uniknout druhý nůž, který se nacházel ve stejném šuplíku jako první vražedná zbraň. Obě dvě čepele se někdo pokusil nedokonale očistit. A na obou byla nalezena Juditina i Tomášova krev. Jenže našli vůbec kriminalisté při nepříliš zevrubné domovní prohlídce veškeré stopy? A jaká je odpověď na nejdůležitější otázku?

Zůstává tajemstvím, proč by se veselá gymnazistka, která měla celý život před sebou, rozhodla zavraždit takto brutálně svého dlouholetého nejlepšího kamaráda, s nímž měla zanedlouho jet na výlet do Anglie.

Šílená vražedkyně s chladnou hlavou?

Ani jeden z teenagerů podle expertiz v době činu nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Judita nadále zůstává ve vazbě ve vězeňské nemocnici v Trenčíně a tvrdí, že trpí amnézií a na nic si nepamatuje. „To, co se stalo, je jedno velké nedorozumění. Nevím, jak k tomu došlo. Tomáš byl můj nejlepší kamarád a je mi to všechno neskutečně líto,” řekla dívka.

Podle Nového Času dívka pravděpodobně setrvá ve věznici až do doby samotného soudu, a to z toho důvodu, že se soud obává, že by mohla zabíjet znovu.