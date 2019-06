Unikal 16 let! Policie dopadla jednoho z nejhledanějších zločinců Evropy

Před zraky dvou dětí brutálně umučil farmáře a poté utekl ze země. Ačkoliv po něm bylo vyhlášeno celoevropské pátrání, Christopher Guest More ml. (41) zvládl unikat spravedlnosti dlouhých 16 let. Až nyní ho dopadli na Maltě.

V roce 2003 Christopher Guest More se svým gangem brutálním způsobem umučil farmáře Briana Waterse na jeho farmě ve městě Knutsford v anglickém hrabství Cheshire a to přímo před zraky jeho dvou dětí. Tehdy bylo Moreovi 25 let. Do pátrání po něm se vložil Národní kriminální úřad (NCA) a byl na něj vydán evropský zatykač.

Kamarádovi prořízl krk od ucha až po hrudník! Zločinec, jehož zatkli v Praze, stanul před soudem

Christopher a jeho 3 společníci James Raven (60), Otis Matthews (41) a John Wilson (69) pracovali jako reportéři BBC v utajení. Zároveň se však angažovali i v prodeji drog. Brian Waters na své farmě pěstoval marihuanu, s níž skupina obchodovala. Důvodem vraždy měl být právě spor o peníze za drogy.

Kumpáni vtrhli na farmu a vyžadovali od Waterse peníze. Začali jej mučit bitím, bičováním a políváním kyselinou. Také jej sexuálně napadli železnou tyčí. Trýznili jej takto 3 hodiny, během nichž utrpěl nebohý muž 123 zranění. Těm nakonec podlehl. Násilníci také napadli dvě Watersovy dospělé děti. Dceru donutili dívat se, jak jejího otce mučí, přičemž jí drželi pistoli u hlavy.

Nejhledanější muž Evropy byl dopaden v Rumunsku! V Praze ho zatkli, ale utekl

Christopher utekl ze země ještě tentýž měsíc, co spáchali vraždu. Po 16 letech jeho zdařilého unikání jej zadržela policie na Maltě. „Naše odhodlání najít Christophera Guesta Morea ml. nepolevilo a i po letech jsme zůstali rozhodnuti jej vystopovat. Poslední průběh velmi poukázal na spolupráci policejního sboru Cheshire a NCA společně s podporou úřadů v zahraničí. Rád bych poděkoval kolegům za jejich asistenci. Také chci poděkovat členům veřejnosti za jejich podporu a informace poskytnuté na základě našich požadavků,“ uvedl zástupce náčelníka policie Matt Burton.

Ostatní členové gangu si již odpykávají své doživotní tresty. Christopher je kromě umučení Waterse také obviněný z pokusu o vraždu druhého muže, falešného uvěznění a napadení další oběti, která byla přítomná během incidentu.