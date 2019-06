Dvojice měla podle obžaloby nebohou oběť nejdříve zmlátit, s přeraženou nohou pak ještě živého mladíka přivázali za auto za pásek u kalhot a rozjeli se. Po silnici ho smýkali přes dva kilometry. „To poškozenému způsobovalo značné utrpení, neboť nejméně zpočátku byl při vědomí,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček.

Zdevastované tělo pak zůstalo ležet u vjezdu do bývalé textilky. Muž zemřel na úrazový šok spojený s otokem mozku, z výčtu jeho zranění mrazí. „Utrpěl rozsáhlou ránu na temeni a v týlu hlavy s „obroušením“ kosti na okraji, rozsáhlé ztráty tkáně na zevní straně bérce vlevo a v krajině levého i pravého nártu, zlomeniny čelisti a lícní kosti, kapsovité odtržení kůže od svalstva na zadní a zevní ploše levého stehna, zlomeninu těla stehenní kosti vlevo,“ vypočítával Šustáček. Na těle se prakticky nenašlo zdravé místo.

Nic jsem neudělal, hrál jsem poker

Oba obžalovaní od začátku vinu popírají. „S jeho smrtí nemám nic společného,“ řekl hned na úvod bývalý policista Martin N. „Byl jsem tehdy v pracovní neschopnosti. Onen osudný večer jsem šel hrát poker. Protože jsem vyhrával, pozval jsem kamarády do baru Piccolo," vypovídal u soudu.

„Vedle mě si sedl ten zavražděný, syn našeho známého, vypil pivo a spadl ze židle na zem. Já ho pomáhal zvedat, pak jsem odešel na diskotéku, byl jsem tam s mou přítelkyní. S tou jsme kolem páté ráno odešli domů. Pak si pamatuji, že se mluvilo o nějaké nehodě, obětí měl být kolega mé přítelkyně, právě ten syn známého,“ popsal Martin N.

Oproti původní výpovědi tvrdil, že za ním přítelkyně přišla už do baru Piccolo, a ne až na diskotéku. Vypovídal, že se hned v pondělí nechal uschopnit. „Bylo mi jasné, že se to bude vyšetřovat a provalí se, že jsem byl v tom baru, i když jsem byl v pracovní neschopnosti,“ vysvětloval. Svého kumpána Aleše Š. prý ten osudný večer vůbec neviděl.

Pachové stopy a nový svědek

Vyloučil, že by měl důvod na zavražděného žárlit. Právě o tom se jako o možném motivu od začátku spekulovalo. „Je to blbost, partnerka mi by mi nikdy nebyla nevěrná,“ řekl Martin N.

Vinu popřel i druhý obžalovaný Aleš Š. „Nemám s tím nic společného ani nevím, co se tam tehdy stalo. A nepamatuji se, co jsem před 11 lety dělal. Na diskotéce jsem tenkrát ale nebyl, policie vyslýchala všechny, kteří tam byli, a mě ne,“ řekl Aleš Š. Podle dřívější výpovědi byl u sebe doma s přítelkyní.

Otřesný zločin se odehrál koncem listopadu 2008 nedaleko Aše. Ve vyšetřování od začátku figuroval Martin N., tehdejší policista z obvodního oddělení v Aši. Na těle mrtvého byly objeveny jeho pachové stopy.

Pro nedostatek důkazů byl ale případ v roce 2009 odložen. Loni ale vyvstaly nové skutečnosti, přihlásil se nový svědek, a oba muži tak skončili ve vazbě a nyní před soudem. Pokračovat bude v následujících dnech.