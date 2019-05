Středoškolák (15) údajně zavraždil spolužáka (17): Uřezal mu ruce a hlavu!

Mladý Američan Mathew Borges (17) čelí obžalobě z vraždy prvního stupně. Šestnáctičlenná porota i soudce se v pondělí sešli v jednací síni soudu v Lawrence na severovýchodě země. Vyslechli jeho advokáta, první svědky i státního zástupce. Ten ve své úvodní řeči popsal, k čemu přesně mělo dojít.

Vadilo mu, že se spolu baví

Tehdy patnáctiletý Mathew Borges údajně žárlil na svoji přítelkyni Leilany Dejesusovou (18). Ve škole ji totiž viděl, jak si povídá s jiným chlapcem. Tím byl Lee Manuel Viloria – Paulino (†17).

Borges se měl naštvat, spolužáka v listopadu 2016 vylákat na cigaretu marihuany, zabít ho, useknout mu hlavu a ruce a následně jeho tělesné ostatky shodit do řeky. Mrtvolu nalezla na břehu žena, která nedaleko venčila psa.

Borgesovy sklony k vraždění potvrdil i rodinný přítel, který u soudu svědčil. „Přemýšlím o tom, že někoho zabiju a usmívám se při tom,“ napsal údajný pachatel v esemesce, kterou má soudce k dispozici. „Myslím na to každý den, ale kontroluji se. Líbí se mi, jak to zní. Ta představa způsobit bolest někomu, kdo se mi připletl do cesty, a tím způsobil bolest mně,“ stojí v mrazivě znějící zprávě od žáka, který společně s obětí navštěvoval střední školu.

U soudu vypovídala také jeho tehdejší přítelkyně Leilany. Ta porotě složené z devíti žen a sedmi mužů popsala, jaké žárlivé scény jí přítel dělal, když ji viděl s obětí. Obviňoval ji, že s Viloriou-Paulinem flirtuje. Přitom prý byli jen přátelé. „Byl to úžasný kamarád. Čistá duše. Každý by si takového přítele přál,“ rozplakala se dívka u soudu.

Státní zástupce navíc před soudem předložil i další důkazy, včetně videa, na kterém je vidět, jak se pachatel s dalšími kamarády vloupal k oběti domů. Borges se měl navíc podle policejního spisu krátce po vraždě pochlubit vrstevníkům. „Zabil jsem ho. Je mrtvej,“ řekl prý tehdy.

S prokurátorovou verzí však zásadně nesouhlasí obhájce Ed Heyden. Ten tvrdí, že pouhé textové zprávy ještě neznamenají, že je jeho klient vrahem. „Neexistuje vražedná zbraň, nejsou žádné nástroje, které poškodily tělo, nejsou otisky prstů, ani krev, ani DNA mého klienta na těle oběti,“ rozčílil se u soudu právník. Jediné, co připustil, byl nezpochybnitelný fakt, že se jeho klient dopustil vloupání do domu oběti.

Soud by měl podle amerických médií trvat přibližně měsíc. Za vraždu prvního stupně se obvykle ve státě Massachusetts uděluje doživotí. Trest smrti stát zrušil.