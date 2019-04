Krvavý zločin na faře u Litovle: Mladíka (†27) našli zavražděného ve vaně

Policisté byli na faru přivoláni po poledni, protože blízcí zavražděného se k němu nemohli dostat. Po otevření dveří podkrovní místnosti se jim naskytl hrůzný pohled. Mladík užívající byt ležel bez známek života ve vaně.

Varianta sebevraždy vzala za své

Muži zákona se původně domnívali, že by mohlo jít o sebevraždu. Záhy si však uvědomili, že dveře byly zamčeny zvenčí, což sebevrahové nedělají. Na místo vyjeli okresní i krajští kriminalisté.

Lebka rozseknutá pohrabáčem

Podrobnější ohledání zakrvácené mrtvoly následně ukázalo, že o sebevraždu skutečně nepůjde. Podle dobře informovaného zdroje z okolí zavražděného měl mít doslova otevřenou lebku pohrabáčem nebo nějakým podobným nástrojem.

Ve hře jsou údajně drogy

„V tuto chvíli mohu potvrdit pouze to, že prověřujeme podezřelé úmrtí v obci Chudobín na Olomoucku,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová a dodala: „Více informací snad budeme moci poskytnout v úterý.“ Zdroj blízký vyšetřování Blesku prozradil, že některé indicie nasvědčují tomu, že mladý muž měl co do činění s drogami.