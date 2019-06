Potkali se na tenise, vypadalo to na velkou známost. Jenže Marcel F. (40) nepochopil, že Dita P. (†35) bere jejich vztah spíš kamarádsky. Záhy se totiž sblížila s jeho spoluhráčem. Muž se nedokázal s neopětovaným citem smířit a rozhodl se pro děsivou pomstu. Svou vyvolenou ubodal!

Loni 27. října vešel do prodejny s elektrospotřebiči v centru Moravských Budějovic, počkal, až odejde poslední zákazník a zaútočil. Ženě zoufale se bránící vražednému ataku zasadil nožem s 11,5 centimetrů dlouhou čepelí 24 ran do zad a do hrudníku. Ta ještě stačila vyběhnout na chodník, kde však smrtelným zraněním podlehla.

„Během 57 vteřin, jak vyplývá ze záznamu průmyslových kamer v prodejně, se statečně bránila, snažila se zachytit nůž. Věděla, že se těžko ubrání, prožila fyzické i psychické útrapy," poznamenal soudce Petr Jirsa. Rány mimo jiné zasáhly srdce, obě plíce a játra oběti.

Na výjjimečný trest to nebylo



„Šlo o promyšlený čin, provedený zvlášť brutálním způsobem,“ řekl žalobce Jiří Morava a žádal o výjimečný trest. Soud mu nevyhověl, obžalovaného poslal na 16 a půl roku do věznici se zvýšenou ostrahou.

„Nebagatalizujeme jednání obžalovaného, ale způsob nevybočuje nad jiné způsoby typické pro tento trestný čin. Dospěli jsem k závěru, že není důvod uložit výjimečný trest," řekl soudce Petr Jirsa.

Marcelu F. pomohl k nižšímu trestu fakt, že nebyl nikdy trestaný, navíc se k vraždě přiznal. Soudní znalkyně navíc uvedly, že je šance na jeho resocializaci.

Pozůstalým po zemřelé - rodičům a dvěma bratrům - má vyplatit celkem 1,5 milionu korun.

Zabít se nedokázal

„Je mi líto, co se stalo. Přijmu trest, jaký bude. Miloval jsem ji, dopadlo to strašně. Lidský život už nevrátím, vím, že si to ponesu celý život," prohlásil Marcel, který prý plánoval po vražedném ataku sebevraždu. Napsal i dopis na rozloučenou, chtěl se utopit v rybníce, jenže nenašel odvahu. A tak se přišel udat na policii.

„Na sebevraždu neměl koule, jak sám řekl. Na vraždu ano,“ reagoval žalobce.

Znalci konstatovali, že Ditinu smrt muž, který se kvůli rozchodu dokonce léčit u psychiatričky, chladnokrevně naplánoval. „Vykonal pomstu, splnil úkol, který si naplánoval. Bez lítosti,“ řekla znalkyně z oboru klinické psychologie Blanka Zapletalová. Žalobce se proti rozsudku odvolal, Marcel F. si nechal hůtu na rozmyšlenou.



Fotogalerie 7 fotografií Marcel F. (40) půjde za brutální vraždu na 16 a půl roku do vězení. Autor: Zdeněk Matyáš