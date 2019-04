Osud Adriánka (5), který se procházel po parapetu, zatímco zdrogovaná máma spala: Velká neznámá!

Je mu teprve pět let a už prožil spoustu bolesti a útrap. Adriánek, který se procházel po parapetu okna ve čtvrtém patře domu v Nových Zámcích, zatímco jeho opilá a zfetovaná matka spala, byl již propuštěn z nemocnice. Soud dočasně nařídil jeho odevzdání do centra pro děti a rodiny. Jeho další osud je nyní velkou neznámou.

Adriánek vyhazoval věci z okna ve čtvrtém patře, zatímco matka odpadla v alkoholovém a drogovém opojení. Naštěstí vyhodil i klíče od bytu, takže se za ním přivolaní policisté dostali včas a zachránili ho. Nebylo to přitom poprvé, co stál na parapetu ve výšce patnácti metrů. Před dvěma lety dokonce jako tříletý vypadl.

Chlapec vypadl z okna, matka zkolabovala

S vážnými zraněními skončil v nemocnici stejně jako jeho matka. Tu museli hospitalizovat, protože psychicky zkolabovala. „Malý má nějaké problémy, bylo tam podezření na autismus, bohužel stalo se vícekrát, že po lécích zaspala, ale neviděli jsme ji brát drogy,“ řekl TV JOJ příbuzný chlapcova otčíma.

Podle policie však byla matka v době, kdy do bytu vtrhla policie, pod vlivem drog i alkoholu. Je nad slunce jasné, že se o Adriánka nedokáže postarat. Situací se již zabývají nejenom strážci zákona, ale i všechny pověřené úřady.

Matka prý byla schopná se o dítě starat

„Po nešťastné události z roku 2017 se musel úřad vážně zabývat otázkou, zda je matka schopná poskytovat dítěti s velmi specifickými výchovnými potřebami adekvátní péči. Lékař potvrdil, že při dodržování léčebného režimu to možné je,“ řekla Jana Lukáčová z Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny.

V roce 2017 přitom vypadl z balkónu, v 2018 byla policie poprvé přivolána k dítěti procházejícím se po parapetu a tento týden jeho život zachránila znovu. „Mezi matkou a dítětem bylo silné pouto a matka se v rámci svých možností o dítě dobře starala,“ řekla přesto Lukáčová.

Osud chlapce je nejasný

Chlapec byl z nemocnice již propuštěn. Novozámecký soud rozhodl o jeho umístění do centra pro děti a rodiny. S jeho rodinou bude sociálka nadále komunikovat. „Ona ještě i tvrdila, že malého dostane nazpět, možná to myslí i upřímně, jen se podívejte, jak to celé dopadlo,“ dodal příbuzný.