Modelka, která svědčila v procesu s fotbalisty, vypadla z balkonu ve Špindlu: Není jediný svědek, tvrdí policie

Její pád je o to pikantnější, že modelka a tanečnice z moskevského klubu Egoist byla hlavním svědkem dvou hvězdných ruských fotbalových reprezentantů Pavla Mamajeva (30, Krasnodar) a Alexandra Kokorina (28, Zenit Petrohrad), jimž před pár dny napařili 17, resp. 18 měsíců za výtržnosti a bitky spáchané v Moskvě pod vlivem alkoholu a asi i drog. Napadli několik lidí včetně vysokých ministerských úředníků a Bobkovová fotbalisty, s nimiž se coby lesbička roky přátelí, hájila.

V apartmánovém domě Dalibor ve Špindlerově Mlýně, kde Bobkovová pobývala v bytě svého známého, se zřítila z 10 metrů vysokého balkonu v pátek v noci, podle policie nejspíš bez cizího zavinění. „Není jediný svědek. Jen ona může říct, co se stalo, až se její stav zlepší,“ citují Ria Novosti trutnovského policejního mluvčího Lukáše Vincence.

Bez stop násilí

Podle prvních verzí prostě ztratila rovnováhu, když si šla na balkon zapálit, žádné stopy nasvědčující násilí policie na místě ani jejím těle nenašla. S prověřováním okolností případu ale kriminalisté ještě neskončili. Součástí trestního řízení bude také znalecké zkoumání, které by mělo objasnit mechanismus vzniku poranění, která žena utrpěla. Modelka spadla z balkonu v noci na sobotu. Našli ji na zemi s četnými zraněními. „Každý den mluvíme s lékaři, dcera je pořád ve vážném stavu. Převoz do Moskvy nedoporučují, ale chceme ji převézt, jakmile jí bude trochu líp,“ řekla serveru Mk.ru modelčina matka Alla.

Místní si stěžovali: Dělaly tu bordel!

Blesk včera mluvil s Janem Halbychem, dělníkem, který pracuje na rekonstrukci koupelny v apartmánu dvě patra pod balkonem, odkud Bobkovová spadla. „Událost jsem postřehl až ve chvíli, kdy přijela sanitka a horská služba a holka ležela před barákem. Policisté tvrdili, že z ní byl cítit alkohol. Sklenička vína zůstala položená na zábradlí balkonu i po jejím pádu,“ řekl nám.

Ruská média píší, že zkombinovala alkohol s antidepresivy. „Léky na deprese měla na pokoji,“ píší tamní servery. „Byla tady s kamarádkou a místní si stěžovali, že tady chlastají a dělají bordel. O nikom dalším, kdo by tady s nimi byl, ale nevím.“ V Rusku ale píší, že na horách pobývala ve společnosti slovinských hokejistů, tuto informaci ale nijak nezdrojují.

Záhadný pan Andrej

Do Česka prý Káťa přijela na pozvání jistého vlivného podnikatele, jehož ruská média jmenují jako Andreje. Píší, že je to obchodník, který má mj. byt i v Hradci Králové. Pouze jeden z bytů v domě Dalibor je psaný na firmu ruského podnikatele Andreje I. (58), který Blesk nejdřív pozval do své pražské firmy, na místě ale vzal zpátečku. „Myslím, že mi tam nic nepatří,“ zabouchl odmítavě dveře.