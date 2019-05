Model (†26) zkolaboval a zemřel přímo na módním mole! Pravda o nečekané smrti

Na konci května vypuklo v brazilském Sao Paulu týdenní módní šílenství, během něhož nejlepší módní značky představily své nejnovější kolekce. Mezi nimi byla i značka Ocksa, pro kterou to byla již sedmačtyřicátá show, již uspořádala během týdnu módy v brazilském hlavním městě. Na mole předvedl nové fashion kousky Ocksy i mladý a nadějný model Tales Cotta Soares. Pro šestadvacetiletého rodáka z Brazílie se však tato přehlídka stala osudnou.

Záhadná smrt hvězdy Playboye: Krásku našli v bezvědomí v jejím luxusním domě!

Tales vyšel na molo, když najednou zničehonic zkolaboval. Na runway za ním okamžitě vyrazil zdravotní personál a začal ho resuscitovat, ovšem marně. Model zemřel před šokovanými zraky diváků.

Poté, co se smrt mladíka rozkřikla po Brazílii, všichni spekulovali, že za jeho smrtí stál alkohol či drogy. Ovšem to lékaři vyloučili. „Chci vyvrátit lži, které se říkají o něm a drogách a alkoholu, není to pravda,“ řekla pro Daily Mail Alexandra Soares. Že model před smrtí neužíval drogy ani nepil, potvrdila i pitva. Ve zprávě lékařů stojí, že Tales měl vrozený srdeční problém, o němž neměl ponětí. Podle koronera měl mladík srdeční vadu, která způsobila akutní plicní edém.

„Bylo to všechno tak rychlé. Políbil kamaráda v zákulisí, kterého následoval, vyšel sebevědomě jako obvykle, poté se náhle zakymácel a upadl," dodal Talesův agent Rogério Campaneli.