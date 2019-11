Škoda předpokládá, že zhruba 40 procent všech prodávaných octavií v ČR bude disponovat zážehovým agregátem, a to včetně verzí s mild-hybridní technologií. Zhruba stejný podíl mají mít diesely. Zbývající pětina by se mohla rovnoměrně rozdělit na verze s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a plug-in hybridním pohonem.

„V případě individuálních zákaznických konfigurací se však efektivně bavíme o dodávkách v průběhu prvního kvartálu příštího roku, zejména s ohledem na náběhovou křivku modelu. Ta je samozřejmě, stejně jako u každé novinky, pozvolná a nějakou dobu trvá, než dojde k naplnění výrobních kapacit, stejně jako dostupnosti některých prvků doplňkové výbavy,“ řekl ČTK mluvčí Škody pro ČR Vítězslav Pelc.

„Nabušený“ Superb a třípatrový dort. Zeman slaví 75. narozeniny, Alex Mynářová se ukázala po porodu

Stávající třetí generaci octavie v provedení liftback již nelze objednat, její výroba potrvá do konce roku. Výroba combi bude pokračovat s určitými restrikcemi v barvách a interiérech do 14. týdne příštího roku. Verze Combi Laurin&Klement a Active se již objednat nedají a jejich produkce bude ukončena.

Představení nového modelu Octavie sledovalo i autorevue.cz.

„V současné době žádnou další speciální nabídku a la verze Tour nechystáme, ale nemohu ji vyloučit. Aktuálně je u našich autorizovaných obchodních partnerů Škoda k dispozici zhruba 1100 skladových vozů třetí generace modelu octavia k okamžitému dodání,“ dodal Pelc.

Nová octavia narostla o 19 milimetrů na 4689 milimetrů do délky a o 15 milimetrů na 1829 milimetrů do šířky, provedení combi je pak delší o 22 milimetrů. Objem kufru vzrostl z 590 litrů u liftbacku, respektive 610 litrů u combi, na 600 a 640 litrů.

„Octavia jako by ani nespadala do mainstreamu, a dokonce ani do nižší střední třídy, do které navzdory přesvědčení lidí z SDA patří (Svaz dovozců automobilů Octavii řadí do střední třídy),“ upozorňuje autorevue.cz.

Škoda Octavia čtvrté generace během oficiálního představení | ČTK / Roman Vondrouš

Poprvé bude mít tato modelová řada chytré full LED Matrix světlomety s 22 nezávisle ovládanými diodami, které systém vypíná tak, aby při dálkových světlech neoslňovaly protijedoucí řidiče. Novinkou jsou i ergonomická sedadla, která nabízejí na přání vyhřívání, masážní funkci a také funkci ventilace.

Premiéru u značky Škoda má i head-up displej, který zobrazuje důležité informace na čelní sklo. Poprvé jsou v nabídce rovněž inovativní asistenční systémy, například asistent vyhýbání nebo varování při vystupování z vozu.

Vůz dostal přeplňované benzinové i naftové motory o objemu od 1,0 do 2,0 litru o výkonu až 204 koní. Nabídku doplňuje varianta s pohonem na zemní plyn (CNG), verze s plug-in hybridním pohonem iV a také tzv. mild hybrid eTec.

Škoda Octavia čtvrté generace během oficiálního představení | ČTK / Roman Vondrouš

U benzinových verzí 1,0 a 1,5 TSI v kombinaci se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG používá 48V řemenový startér-generátor a lithium-iontový akumulátor.

Je tak možné se zcela vypnutým spalovacím motorem plachtit, shromažďovat energii získanou rekuperací při brzdění, nebo naopak využít točivý moment elektromotoru a zlepšit tak dynamiku hnacího ústrojí. Octavia je vůbec první model značky, který nabízí ovládání automatické převodovky DSG systémem shift-by-wire. Řazení převodových stupňů tak nepostupuje mechanicky, ale elektronicky.

První octavia se objevila před 60 lety. Od té doby bylo vyrobeno přes 6,5 milionu vozů. V uplynulých letech Škoda prodala každoročně přibližně 400.000 vozů a třetí generace tohoto modelu tak tvořila přibližně třetinu celkových prodejů značky. V současné době je octavia nejprodávanějším vozem v České republice, Rakousku, Švýcarsku, Finsku, Maďarsku, Polsku, Srbsku a v Bělorusku.