Záhadná smrt hvězdy Playboye: Krásku našli v bezvědomí v jejím luxusním domě!

Smrt hvězdy wrestlingu a modelky, která se objevila na titulní straně Playboye, šokovala celý svět. Ashley Massarová (†39) byla nalezena v bezvědomí ve svém domě v New Yorku. Kráska byla převezena do nemocnice, bohužel však o pár hodin později zemřela. Příčina smrti blonďaté zápasnice je však záhadou.

V letech 2005 až 2008 se Ashley Massarová, zápasnice wrestlingu, stala doslova superstar sportovního zábavního televizního pořadu WWE. Ashley si získala pozornost v roce 2005 poté, co vyhrála zápas the Raw Diva Search. Blondýnka rychle získala řadu fanoušků a to nejen díky svým zápasnickým schopnostem. Kráska byla v roce 2007 oslovena, aby pózovala pro Playboy a ještě v dubnu toho roku se objevila hned na jeho titulní straně!

Ve čtvrtek svět wrestlingu však zasáhla smutná zpráva. Ashley byla brzy ráno nalezena ve svém domě v New Yorku na Long Islandu v bezvědomí. Zápasnice byla převezena ještě do nemocnice, bohužel už jí ale nebylo pomoci. O několik hodin později zemřela. „Jsme zdrceni zprávou o tragické smrti bývalé zápasnice WWE Superstar Ashley Massarové,“ uvedla organice WWE v prohlášení. Příčina smrt Ashley je zatím neznámá, ovšem podle informací britského listu Daily Mail se nemělo jednat o násilný čin. Massarová vychovávala devátenáctiletou dceru.