Necitelná žena drsně vyhodila staříka (†74) z autobusu: Po měsíci v bolestech zemřel

Potíže začala dělat Bishopová už před fatálním incidentem. Během jízdy nadávala a pokřikovala na ostatní v autobuse. Zatím není jasné, zda nebyla pod vlivem omamných látek. Důchodce Serge Fournier (†74) ji podle svědků slušně požádal, zda by se nemohla uklidnit. Tragická nehoda autobusu: Se známým režisérem (†44) zemřela i mladá kráska (†29)

To ale neměl dělat, protože když se na další zastávce pokusil vystoupit – a šlo mu to jen velmi pomalu –, Bishopová ho sprostě strčila zezadu a on padl obličejem přímo na chodník! Pád sice přežil, dokonce přímo na místě odmítl ošetření. Jenže to byl začátek jeho konce.

Video Staříka (†74) vystrčila žena drsně z autobusu. Dopadl na zem a zemřel

Zemřel měsíc po pádu