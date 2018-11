Drogový boss ubodal mladou dívku (†18) příborovým nožem! Zasadil jí 16 ran

Drogový boss Marcelo „Piloto“ Pinheiro se za žádnou cenu nechtěl vrátit do Brazílie. Z tamního vězení, kde si odpykával 15letý trest za vraždu a napadení, se mu podařilo pláchnout do sousední Paraguaye. Odtud roky řídil svůj nelegální a krvavý byznys dále. A to i přesto, že byl i zde vězněn.

Díky jeho kontaktům v kriminálním světě mu byla dopřána luxusní VIP cela, kde pokračoval ve svých zločineckých aktivitách. Když se dozvěděl, že mu hrozí vydání do Brazílie, zosnoval ďábelský plán. Jako návštěvu si nechal poslat na celu chudou dívku Lidii Mezu (†18). Bez slitování ji ubodal šestnácti ranami příborovým nožem.

Doufal, že obvinění z vraždy v Paraguayi bude mít za následek to, že bude v zemi souzen, odsouzen a bude tak dál moci z cely řídit drogový gang. To mu ale nevyšlo. Do celé záležitosti totiž vstoupil sám paraguayský prezident Mario Abdo Benítez. Nařídil okamžité vydání Pinheira do Brazílie, kde bude souzen i za vraždu Mezy.

Rodina dívky je z její smrti zdrcena. „Zabíjejí nás jako psy. Pár Brazilců přijde do naší země a dělá si tu, co chce. Obsadí hranice. Zabijí drobnou dívku z venkova a řídí vše z cely. Všechno je na prodej za pár špinavých pesos,“ řekla podle Guardianu na pohřbu Mezy jedna z jejích příbuzných. Případ strhnul v Paraguayi i v Brazílii velkou vlnu pozornosti.