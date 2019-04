Opuštěného Bajta se báli i strážníci. Teď je miláčkem útulku a vyhlíží nový domov

Vyhozený na ulici jako nepotřebná věc skončil Bajt, zhruba čtyřletý kříženec některého z bull plemen. Nyní je útulku v AniDef v Žimu na Teplicku, kam ho přivezla městská policie uspaného, protože byl údajně agresivní vůči lidem i strážníkům. Byl ale zřejmě pouze vystresovaný z toho, co se s ním děje. V útulku se z něj stal miláček venčitelů a vyhlíží nový domov.

Bajt pobíhal poblíž jezera Barbora u Teplic, kde údajně vrčel na lidi. Všichni se ho prý báli, proto ho strážníci kvůli odchytu uspali, což bylo pro nešťastného, opuštěného Bajta velmi stresující. I proto byl zpočátku v útulku hodně nedůvěřivý, ze smutku dost zhubl, teď už je z něj ale útulkový miláček, kterého si oblíbili i venčitelé.

Bajt miluje procházky a pohyb, potřebuje aktivní rodinu. | Jana Ulrichová

Rovnou do náruče

„Řada lidí, kteří sem jezdí pravidelně naše psy venčit, si ho zamilovala, protože, jak jste sami mohli vidět, vrhá se každému, dnes už i cizímu člověku do náruče,“ řekla Dominika Juhásová ze spolku AniDef.

Jediné, z čeho má ještě Bajt trochu strach, je manipulace. Je ostražitý, když s ním někdo něco dělá, nikdy se ale neohnal, nikdy nikoho nepokousal. „Spíš utíká, když s ním někdo chce nějak manipulovat, třeba očkovat ho. Ale i to se dá relativně dobře zvládnout,“ dodala.

Týrané kočky z neratovické množírny hledají nový domov. Majitelka bude platit

Potřebuje aktivní rodinu

Bajt, který je naprosto zdravý a už i vykastrovaný, je podle ní vhodný téměř pro každého. Protože ale rád chodí na procházky, je hodně aktivní, uvítal by spíše mladší rodinu, která by se mu hodně věnovala. „Ideální by byl někdo, kdo bull plemenům rozumí, protože se chovají dost specificky,“ řekla Dominika Juhásová.

Bajt je krásný, zcela zdravý pes, novou rodinu už ale vyhlíží dlouho. | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Bajt už vyhlíží nový domov dlouho, zatím ale stále marně. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou volat na číslo 736 769 601. Spolek, který se stará o desítky opuštěných psů a koček, uvítá i finanční dary, libovolnou částku lze poslat na transparentní účet číslo 2401251539 / 2010.