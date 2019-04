Zubožená a týraná Kimmi dala zachráncům „dáreček“. Jejích 12 štěňat hledá domov

Sedmi psím klukům a pěti fenkám je nyní sedm týdnů. Zájem o ně je veliký, pět jich je už závazně rezervováno. „Ty už mají své domovy jisté. Ostatní na ně ještě čekají,“ řekla dobrovolnice spolku AniDef Monika Viduna Hásová.

Štěňata budou moci už brzy odejít do nových domovů. Nové rodiny jim budou v útulku pečlivě vybírat | Jana Ulrichová

Nikdo netuší, čím si zubožená Kimmi prošla

Jejich máma Kimmi je podle ní zřejmě kříženka boxera. Je středně vysoká, váží 20 kilogramů, je hodná, klidná a milá. Nikdo netuší, čím si prošla, než se do útulku dostala, nic moc hezkého to ale zřejmě nebylo. Zažila zřejmě týrání. Byla odchycena zubožená, silně podvyživená, ve vysokém stupni březosti. Týden nato porodila.

V takovémto stavu se Kimmi do útulku dostala. Vyhublá s obřím bříškem plným štěňat | útulek AniDef

Otec je neznámý, štěňata potřebují kontakt

Kdo je otcem štěňat, nejsou s to v útulku odhadnout, soudí ale, že byl zřejmě většího vzrůstu. Štěňata by podle nich mohla mít v dospělosti zhruba 30 kilogramů. Po zdravotní stránce je všech dvanáct prcků v pořádku, mají už za sebou první očkování, byli už i několikrát odčerveni. K odběru budou koncem dubna.

Radost v útulcích! Peníze z aukce Blesku zajistí péči pro štěňata a výběhy pro týrané psy

Noví majitelé by měli mít na štěňata dostatek času, je třeba se jim věnovat, vychovávat je a pracovat s nimi. „Nedáme je někomu, kdo je zavře do kotce nebo je nechá jen tak na zahradě. Mohou být klidně v bytě, ocení samozřejmě i zahradu, ale s přístupem do domu tak, aby byli stále v kontaktu s majitelem,“ řekla Monika Viduna Hásová.

Zájemci o ně mohou kontaktovat předsedkyni spolku Kristinu Nowakowskou, která má na starost adopce psů, a to na čísle 736 769 601.

Štěňata budou moci už brzy odejít do nových domovů. Nové rodiny jim budou v útulku pečlivě vybírat | Jana Ulrichová

Kastrace je podmínkou

Zájemci o štěňata musí počítat s adopčním poplatkem a podpisem adopční smlouvy, jejíž součástí je souhlas s kastrací, kterou budou muset štěňata v dospělosti podstoupit tak, aby už na nich nikdo nikdy nemohl množit. To, jak se štěňatům v nových domovech daří, budou členové spolku průběžně kontrolovat.

Blesk tlapky pomohly

Útulku AniDef věnovaly Blesk tlapky polovinu výtěžku z dražby dvou košil od krejčovské firmy Bernhardt, na níž během předávání cen Český lev nasbírali reportéři Blesku Markéta Reinischová a David Turek podpisy 24 herců. Šlo o částku 5000 korun, z nichž útulek uhradil veterinární péči, zejména očkování, právě pro dvanáct štěňat fenky Kimmi.