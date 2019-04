Matýska přejeli asi popeláři, Věra (73) na operace neměla. Pomohli čtenáři Blesku i veterináři

Podivný příběh se odehrál loni v říjnu. Paní Bugnerová právě obědvala, když oknem zahlédla, že cosi přeletělo přes její plot a dopadlo na dvůr. Když vyběhla ven, zjistila, že je to její milovaný čtyřnohý společník, jezevčík Matýsek.

Věra Bugnerová u vrat svého domu, odkud Matýsek zřejmě vyběhl. | Jana Ulrichová

Tři operace

Pejsek měl po pádu z výšky komplikované zlomeniny obou loketních kloubů na předních nožkách. Zachránili ho strakoničtí veterináři Václav Vačkář st. a ml., kteří mu oba klouby nahradili implantáty. „Podstoupil dvě operace a kvůli komplikacím pak ještě reoperaci,“ popsal Václav Vačkář st. Ve strakonickém Vetcentru byl pak Matýsek hospitalizován až do Vánoc, několik měsíců musel rehabilitovat.

Matýskovi se po náročných operacích a několikaměsíční rehabilitaci už daří skvěle | Jana Ulrichová

Pomohli čtenáři

Náklady za léčbu se vyšplhaly na 60 000 korun, což je částka, kterou seniorka žijící z důchodu samozřejmě neměla. Přesto byla ochotna vše veterinářům postupně splatit. Pomohli ale čtenáři Blesku, kteří jí poslali 30 000 korun. Blesk tlapky byly u toho, když peníze veterinářům předala. Ti udělali další velmi krásné gesto. „Rozhodli jsme se, že zbývajících 30 000 korun nebudeme od paní Bugnerové požadovat,“ uvedl Václav Vačkář st.

Jezevčíku Matýskovi někdo rozdrtil nohy a přehodil ho přes plot. V podezření jsou popeláři

Poděkování dárcům

Matýsek je teď už zcela zdráv. „Je v pořádku, je veselý, přibývá a váze. Paní majitelka je spokojená a tím pádem jsem spokojeni i my,“ řekl Václav Vačkář st. Radost neskrývala ani paní Věra. „Všem, kteří na Matýskovu léčbu přispěli, moc děkuji. Neumím si představit, že bych to měla platit ze svého, splácela bych to dlouho,“ řekla. Dodala, že je šťastná, že jsou s Matýskem zase spolu. „Už je zase veselo,“ řekla s dojetím.

Paní Bugnerová předala jednomu z veterinářů, kteří jí Matýska zachránili, peníze od čtenářů Blesk tlapek | Jana Ulrichová

Rozhodnou veterináři

Seniorka teď už jen doufá, že se podaří pohnat k odpovědnosti viníky. Popeláři, kteří podle ní vše zavinili, popírají, že by Matýska přejeli. Proto státní zástupce, který případ dozoruje, nechal udělat u jejího domu rekonstrukci. „Případ prověřujeme pro podezření z poškození cizí věci a týrání zvířete. Čekáme na vyjádření krajské veterinární správy, zda šlo o týrání. To pro nás bude rozhodující,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Paní Věra věří, že se její verze potvrdí. „Chci, aby byli potrestaní. Nechci, aby jim to prošlo,“ řekla.