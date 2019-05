Ochrnutá Kóča začíná chodit. Pomohly operace a cvičení, teď pro ni shání nový lék

Je to téměř zázrak. Ochrnutá kočka Kóča, o kterou se už půl roku starají ve strakonickém Vetcentru, začíná chodit. Díky operaci a především následné několikaměsíční rehabilitaci se už pomalu staví na zadní nohy.

Kóča si vedla bezstarostný život venkovské kočky, dokud si z ní někdo neudělal živý terč. Postřelil ji ze vzduchovky, diabolka se jí zavrtala do páteře a poškodila míchu. Těžce zraněná Kóča se ještě doplazila domů, její majitelka s ní pak uháněla do Strakonic, kde se jí ujali veterináři Václav Vačkář st. a ml. a jejich tým. Díky nim teď Kóča začíná znovu chodit.

Kóča udělala velký pokrok. Už se bez pomoci postaví na všechny čtyři a je schopná udělat několik kroků | Jana Ulrichová

Operace a cvičení

Blesk tlapky navštívily Kóču poprvé v lednu. Tehdy byla po operaci, kdy jí byla střela ze zad vyjmuta, a začínala rehabilitovat. Formou hry se jí tamní rehabilitační pracovnice snažily přimět, aby do chůze začala postupně zapojovat i zadní nohy, které po zásahu střelou za sebou jen bezvládně tahala. Kóča díky tomu udělala velké pokroky. Teď, když ji reportérky Blesk tlapek znovu navštívily, už chodí docela dobře po čtyřech.

První kroky

„Snažili jsme se a snaží se i Kóča. Přináší to ovoce. Daří se jí už hezky postavit a udělat pár kroků,“ řekla pracovnice Vetcentra Kateřina Kloudová. Když chce ale Kóča zrychlit a utéct, ještě za sebou nohy tahá, protože je to pro ni pohodlnější. Rehabilitovat proto bude ještě stále dál, a to dvakrát denně ráno a večer. Ve Vetcentru ji bohužel musí také vyprazdňovat, protože toho není sama schopna.

Pooperační rána na páteři, odkud Kóče vyjmuli střelu, se jí už krásně zahojila | Jana Ulrichová

Pomůže nový lék?

„Diabolka porušila míchu právě v úseku, kde vedou nervy pro močový měchýř. Její mozek prostě neví, že močový mechýř je plný,“ vysvětlila. Dodala, že tento stav je už zřejmě trvalý. „Zkusíme to ještě teď ovlivnit novým medikamentem, který nasadíme hned, jakmile se nám ho podaří sehnat z Německa," řekla Kateřina Kloudová.

Kóča s pracovnicí Vetcentra Kateřinou Kloudovou | Jana Ulrichová

Kóča je k adopci

Majitelka z vesničky na Plzeňsku na svou Kóču nezapomněla, jezdí za ní o víkendech. „Je ráda, že je o ni postaráno, dokonce říkala, že i když u nás už zůstane natrvalo, bude ji stále živit, a kdybychom jí našli majitele, který by se o ni i přes její handicap s vyprazdňováním dokázal postarat, což ona nemůže, můžeme ji i darovat,“ uvedla Kateřina Kloudová. Dodala, že pokud se pro Kóču nenajde vhodný majitel, jsou připraveni si ji na klinice nechat. „Myslím, že už by nám i chyběla,“ řekla.