Kóču střelili přímo do páteře. Veterinář ale věří, že bude zase běhat

Říkají jí Kóča. Do strakonického Vetcentra, kde ji teď léčí, se dostala poté, co ji zasáhla střela ze vzduchovky. Zavrtala se jí do páteře a poškodila míchu. Veterinář Václav Vačkář a jeho tým přesto věří, že Kóča bude zase chodit a běhat.

Jak a kde mourovatá kočka ke svému zranění přišla, není tak docela jasné. Ví se jen to, že se poté, co ji někdo postřelil, ještě doplazila domů. Její majitelé s ní pak uháněli na veterinární pohotovost do Strakonic, kde se teď pokouší o zázrak.

Pracovnice Vetcentra teď s Kóčou rehabilitují | Jana Ulrichová

„Kóču, jak jí tu říkáme, jsme operovali, střelu jsme jí ze zad vyndali. Zjistili jsme přitom, že má jednu další, starší, také v břišní dutině. Někdo si z ní zřejmě udělal terč už poněkolikáté,“ řekl Blesk tlapkám veterinář Václav Vačkář.

Denně rehabilituje

Kóča je teď ve Vetcentru hospitalizována, tamní pracovnice s ní pravidelně rehabilitují. Formou hry se jí snaží přimět, aby do chůze začala postupně zapojovat i zadní nohy, které po zásahu střelou za sebou jen bezvládně tahala. Musí ji také vyprazdňovat, protože toho zatím není sama schopna.

Majitelé nezapomněli

Majitelé z vesničky na Plzeňsku Kóču ale neopustili, pravidelně ji ve Vetcentru navštěvují a doufají, že se nakonec uzdraví a bude zase běhat u nich po dvorku. Podle veterináře je to reálné, nebude to ale hned. Rekonvalescence potrvá ještě měsíce. „Kóča je ale bojovnice, všichni věříme, že to nakonec zvládne,“ shodly se jeho kolegyně.