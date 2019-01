Klaus ubil svého psa kvůli štěkání. Teď se znovu vyhýbá spravedlnosti

Okresní soud v Chomutově už loni bezcitného mladíka, jehož pes umíral v obrovských bolestech, potrestal 15měsíční podmínkou s odkladem na 3 roky, 5letým zákazem chovu zvířat, a protože byl v době, kdy psa zabil, pod vlivem alkoholu a marihuany, zakázal mu navíc po dobu podmínky pít a fetovat.

Klaus tento trest přijal, státní zastupitelství se ale odvolalo, proto případ, který Blesk tlapky od počátku sledují, skončil na Krajském soudu v Ústí nad Labem.

Ladislav Klaus se k ubití svého psa přiznal, k odvolacímu soudu ale už podruhé nepřišel | Facebook

Rozhodnou i bez něj

Tamní odvolací senát přitom může rozhodnout i bez Klausovy účasti, musí mít ale zpět tzv. dodejku, která je dokladem toho, že o jednání ví. A to v tomto případě nemá, přestože jej obesílal jak do místa bydliště, tak do práce.

I když si poštu obeslaný osobně nevyzvedne, je mu po 10 dnech vhozena do schránky a tím pádem považována za doručenou. Dodejka pak putuje podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka zpět odesílateli, což se ale v tomto případě nestalo.

Další kroky jsou teď na úvaze soudce, který je ale nechtěl konkretizovat. Uvedl pouze, že jednání znovu odročil.

Opilý a zfetovaný Klaus utloukl Montyho. „Když jsem ho bil, věděl, že nemá štěkat.“

Rány za štěkání

Ladislav Klaus svého psa umlátil, protože štěkal. U soudu v Chomutově vypověděl, že mu ten den přijela na návštěvu matka. S ní a s bratrem vyrazili do zahradní restaurace, kde popíjeli. Montyho měli s sebou, podle jeho slov tam ale vyváděl, proto se s ním vrátil domů, zavřel ho v bytě, a chtěl odejít znovu do hospody. Protože ale slyšel, jak Monty za zavřenými dveřmi štěká, vrátil se a dal mu několik ran. Vysvětloval to tím, že byl ve stresu, prý se bál, že je kvůli němu vystěhují. „Chtěl jsem jen, aby byl zticha,“ řekl.

Vinu sváděl na sousedku

Když pak po návratu našel doma Montyho mrtvého, snažil se ještě z jeho smrti obvinit sousedku, se kterou nevycházel. Prohlásil, že ho otrávila, což ale pitva vyloučila. Monty měl poraněná játra a mozek, umíral trýznivě desítky minut.