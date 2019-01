Operátoři jihomoravské záchranky zaznamenali od včerejších 19 hodin do novoročního rána celkem 184 výjezdů. Dvě třetiny z nich souvisely s nadměrným požitím alkoholu, často doprovázené i potyčkami.



„Po jedné z potyček jsme například ošetřili ženu, kterou udeřili lahví do hlavy. Smutným důsledkem požití alkoholu je fakt, že jsme do zdravotnických zařízení museli zavézt také tři děti, které se přiotrávily alkoholem, stav jednoho z nich dokonce vyžadoval napojení na řízenou ventilaci,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Nezletilí teenageři ve věku 13, 16 a 17 let skončili v Dětské nemocnici v Brně a v Boskovicích.

Skutálel se ze srázu

popsala další část výjezdů Bothová.

Alkohol sehrál svou roli i při pádu mladého muže, který se v Adamově skutálel ze čtyřicetimetrového srázu. S jeho vyproštěním vypomohli hasiči. Mladík skončil na urgentním příjmu Fakultní nemocnice v Brně.

Vítání nového roku v centru Brna se podle mluvčího městské policie Jakuba Ghanema obešlo bez excesů. Náměstí Svobody zaplnily desítky lidí až těsně před půlnocí. „Ve srovnání s předchozími roky to bylo klidnější,“ zhodnotil mluvčí. Hlavní pyrotechnická „kanonáda“ v centru trvala něco kolem hodiny, poté se místo překvapivě rychle vylidnilo. Brňané zamířili do barů a restaurací.

Naopak v brněnské městské části Bohunice se oslava zvrhla ve vandalský výstřelek. Neznámý „vtipálek“ vhodil do kontejneru na sklo v Okrouhlé ulici pyrotechniku. Exploze nádobu roztrhala a vytříděné lahve se vysypaly na zem. Střepy naštěstí nikoho nezasáhly. „Případ předáváme Policii ČR k prošetření pro podezření z trestného činu,“ podotkl Ghanem.

Opilec málem podpálil dům

Do čtvrté hodiny ranní vyjížděli jihomoravští hasiči k 30 událostem, z toho k 17 požárům. Poslední větší požár roku 2018 likvidovali ve Svatobořicích-Mistříně na Hodonínsku, kde po půl desáté zasahovali u požáru rodinného domu. Plameny způsobily škodu za 300 tisíc korun.

V ohni má prsty opilec, který zapálil hromadu textilu uvnitř stavení. Událost se naštěstí obešla bez zranění. „V domě byl v tu dobu sám a po zadržení nadýchal v deset hodin večer 3,36 promile alkoholu. Nový rok pak přivítal v policejní cele,“ podotkla policistka Lenka Drahokoupilová.

Dva na jednoho se sekerou a pistolí

Drsný konflikt řešili policisté po půlnoci na Blanensku. Dva muži napadli muže, když je napomenul při odpalování pyrotechniky před bytovým domem. „Jeden z útočníků se po něm ohnal sekerou, čímž mu způsobil zranění na hlavě, a druhý jej ohrožoval plynovou pistolí. Zraněný muž byl po ošetření v nemocnici propuštěn do domácího léčení. Oba útočníky jsme zadrželi a nyní jsou v policejní cele,“ řekla mluvčí.

Prvním Jihomoravanem roku 2019 je Jiří

Prvním letošním dítětem narozeným v Jihomoravském kraji je chlapec Jiří. Na svět přišel v břeclavské porodnici 26 minut po půlnoci. Prvním „Brňanem“ roku 2019 je děvčátko Terezka. Na svět přišla těsně před půl čtvrtou.