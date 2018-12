Pozor na až moc žhavý Silvestr: Jak přežít poslední noc v roce bez požáru i utrženého prstu?

Kromě už zmíněného doporučení nezahrávat si s alkoholem, se nabízí také rada, jak zacházet s pyrotechnikou. „Zábavní pyrotechniku kupujte pouze tu, která je legální na českém trhu, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Nikdy nekupujte navlhlou či s otevřeným obalem,“ radí Zaoralová a dodává, že je vždy třeba skladovat výbušninu v suchu a mimo dosah otevřeného ohně a předmětů produkujících velké teplo, jako je třeba topení.

Podle zákona může být člověku, který z nedbalosti způsobil zranění nebo požár, udělena pokuta až 25 000 Kč.

Zdánlivě nemožnou radou, jak se vyvarovat až moc žhavé silvestrovské noci, je pak nepoužívat pyrotechniku po požití alkoholu. „Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí,“ míní Zaoralová.

Rachejtle by samozřejmě do ruky neměly připadnout dětem a výbušniny s označením třetího a vyššího stupně patří jen kvalifikovaným odpalovačům ohňostrojů.

Po odpalování petard končí v nemocnici nejčastěji děti a opilí dospělí

Důležité je také dodržet vzdálenost od obytných prostor a s pyrotechnikou zacházet pouze na volném prostranství. „Minimálně by to mělo být 100 metrů od obydlí, aby nemohlo dojít k vniknutí světlic do oken nebo zapálení střechy nebo auta,“ zdůrazňuje mluvčí.

Loni byl zřejmě podobným způsobem zapálen půdní prostor v bytovém domě v Kroměříži. Požár tam způsobil škody za 100 tisíc korun a během zásahu byli požárníci nuceni evakuovat 70 osob.

Člověk by pak měl užívat zdravého rozumu a nevkládat petardy a dělobuchy do uzavřených nádob, skleněných lahví nebo třeba do mikrovlnky. Láhev od piva také není tou nejlepší odpalovací rampou. Posledním doporučením hasičů je dbát i na zvukovou složku. Třaskavý střelný prach, především pak v dělobuchu, může výrazně poškodit sluch, ne-li protrhnout bubínek.