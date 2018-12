Hymna, boby, slivovice. Oslavy Čechů a Slováků na Velké Javořině nezhatil ani vichr

Silvestrovská akce každoročně přiláká i několik tisíc lidí z obou stran hranice, kteří si připomínají někdejší společný stát a utužují svá přátelství. Lidé si s kolemjdoucími přáli štěstí do nového roku a často si připíjejí slivovicí. Na horu vystoupili lidé všech věkových kategorií, někteří turisté byli na běžkách, řada rodin měla s sebou sáně či boby.

Miroslav zmínil zmínil „druhořadé“ Slováky

Z nedaleké Staré Turé přišel pan Miroslav, který na setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině dorazil snad už podvacáté. „Atmosféra je zde úžasná. Když se lidé projdou přes lesy, je to pohádkové, jako z Mrazíka,“ uvedl.

Přestože hodně návštěvníků akce s rozdělením Československa dodnes nesouhlasí, podle něj to bylo nezbytné pro nalezení svébytnosti slovenského národa.

„Bylo to správně, i když jsem to zpočátku vnímal velice negativně. Dnes vím, že to bylo v pořádku. Slováci neustále cítili, že byli druhořadí občané Československa, a tím, že nabyli svou svébytnost, tak měli šanci dospět a dozrát. Jsou to teď rovnoprávní přátelé Čechů a je to úžasné. Je to podstatně lepší, než to bývalo, lidi mají k sobě podstatně blíž a nějaký hloupý nacionalismus je nerozděluje,“ uvedl Miroslav.

Myšlenka setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině vznikla v roce 1992 jako symbolické vyjádření nesouhlasu s rozdělením země. Společný Silvestr Čechů a Slováků je také vzpomínkou na autora myšlenky a zakladatele akce, někdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který v roce 1995 zahynul ve Vysokých Tatrách. Kromě posledního dne v roce se oba národy v Bílých Karpatech potkávají i na letních slavnostech bratrství.