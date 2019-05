Kočka mladíkovi (25) poškodila tetování : Ze vzteku ji utopil ve vaně

Muž utopil kočku za to, že mu podrápala tetování

Texasan Skyler Leviathan Sullivan (25) koupal doma svoji kočku. Nelíbilo se jí to a v průběhu očistné kúry ho poškrábala v místech, kde má tetování. To muže natolik rozzuřilo, že v záchvatu vzteku ubohé zvíře utopil. Úřadům nejprve tvrdil, že to byla nehoda.

Ochrnutá Kóča začíná chodit. Pomohly operace a cvičení, teď pro ni shání nový lék

Náhlý příval zuřivosti dává za vinu své posttraumatické stresové poruše (PTSD). Teprve později mu došlo, jak laciná to byla výmluva. „Nemůžu pořád používat PTSD jako výmluvu za ublížení zvířeti,“ připustil Sullivan. Policii sdělil, že se pokoušel kočku oživit, když si uvědomil, co se stalo. Policisté jej odvezli do nemocnice na oddělení pro péči o osoby s narušeným duševním zdravím.