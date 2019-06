Odstěhovali se a na Filípka zapomněli. Iva mu vyléčila zlomenou duši, najde i domov?

Filípkův pláč naštěstí zaslechli kolemjdoucí, jen díky tomu se ho podařilo zachránit. Zpočátku byl na tom Filípek velmi špatně psychicky. Po několika měsících v Rafaelu se z něj stal ale veselý, mazlivý psík, který by se nejraději stále choval v náručí. Na předchozí strádání už zapomněl, a tak pro něj v útulku teď hledají nový domov.

Najde Filípek nový domov? | Jana Ulrichová

Potřebuje klid a lásku

Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, musí ale počítat s tím, že má Filípek nemocné srdce a musí brát léky, což ho ale nijak neomezuje. „Hodil by se spíše ke starším klidnějším lidem, nejlépe důchodcům, kteří by se mu mohli věnovat po celý den. Pak z něj bude nejšťastnější pejsek na světě,“ řekla provozovatelka útulku Iva Volková.

Hlídá si své

Dodala, že Filípek nepotřebuje dlouhé procházky, spokojený bude i tehdy, když se bude moci probíhat jen po zahradě, kde si vystačí sám. S ostatními psy vychází Filípek dobře, nemá ale rád, když mu někdo z nich jde do misky nebo do pelíšku, ty si nekompromisně hlídá.