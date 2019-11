Holčičku (†4) utýrala k smrti její opatrovnice: Neměla nos, po těle měla kousance i popáleniny

Otřesný případ týrání dítěte vyšetřuje americká policie z Filadelfie. Strážci zákona byli koncem října zavoláni do jednoho z tamních domů. Přivolala je tam Samilya Brownová, která tvrdila, že dítě, které má v péči, spadlo z okna. Podle informací britského deníku Daily Mirror Brownová tvrdila, že holčička jménem Zya Singletonová vypadla při hře s kočkou. Poté, co policisté dorazili na místo, našli čtyřletou holčičku ve vaně v ledové vodě.

Holčička byla okamžitě převezena do nemocnice, ovšem její zranění byla velice vážná. Lékaři zjistili, že zranění rozhodně nemohla utrpět při pádu z okna. Zya byla viditelně podvyživená a na těle měla několik starších zranění.

Její biologická máma Jasmine Singletonová, která se nemohla o dceru starat, a tak ji dala do péče Brownové, ji nemohla ani poznat poté, co dorazila za ní do nemocnice. „Žádnou matku nemůžete připravit na to, co jsem viděla, když jsem vešla do místnosti. Tvář mého dítěte byla doslova zničena, vše, co měla, byly oči, a hlavu měla obvázanou a popáleniny po celém těle,“ uvedla pro Daily Mirror s tím, že Zya žila s Brownovou od roku 2016.

„Brzy poté, co ji lékaři stabilizovali, řekli, že to je následek dlouhodobého týrání dítěte, žádný pád z ona,“ řekla asistentka právního zástupce Chesley Lightseyová. Holčička byla pokryta popáleninami od cigaret, měla zlomené kosti, otevřené rány, známky po kousancích a na těle měla rány sešité podomácku!

Dívka navíc neměla nos. „Neměla vůbec nos, všechno bylo pryč,“ řekla Jasmine. V domě s Brownovou bydlely další čtyři děti ve věku od dvou do třinácti let. Děti byly odebrány z její péče a poslány k jejich biologickým otcům. „Tohle je strašlivý, srdcervoucí případ týrání, zanedbání a vraždy nebohého a bezbranného dítěte,“ uvedl státní zástupce Larry Krasner.

„Brownová ji týrala, sešila, znovu týrala a znovu sešila. Popálila ji nějakým druhým tekutiny a ošetřila ji doma,“ uvedla Lightseyová. Brownová již byla obviněna a bude se ze svého činu zpovídat před soudem. Zya následkům zranění podlehla o několik dnů později po převozu do nemocnice.