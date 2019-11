Další průšvih laboratoře, kde skřípali opice ve svěrácích! Falšování výsledků testů

Makakové přicvaknutí za krk do ocelových svěráků, krvácející a bez pomoci zanechaní psi a kočky… Ze záběrů natočených v laboratoři společnosti LPT se zvedá žaludek i silným náturám. Video z testování účinků léků na zvířatech tajně pořídili někdejší zaměstnanci laboratoře.

Opice ve svěrácích i krvácející psi. Ochránci zvířat natočili laboratoř hrůzy

Živá za mrtvá

A kauze teď připsali další kapitolu tvrzením, že utrpení zvířat bylo vlastně úplně k ničemu. „Nutili nás upravovat výsledky testů, ve zprávách zpětně měnit množství podaných dávek, a dokonce nahrazovat zvířata, která v důsledku testů zemřela, živými. To vše bez informování klienta, který si testy medikamentů zadal. Vše jen proto, aby produkt prošel!“ šokuje tvrzením jeden z nich. Aktivisté pod rouškou anonymity vyzpovídali i někdejší členku vedení LPT. „Dostávala jsem data, která nesplňovala požadované hodnoty. Na mně bylo, abych je zfalšovala: Doslova mi říkali: Ohni to tak, aby čísla vyhovovala,“ tvrdí.

Neskutečná krutost: Na kost vyhublého psa pohodili před branami útulku!

Ohrozili lidi?

Říká-li pravdu, jde o mimořádně závažný skandál. Vždyť laboratoř LPT poblíž Hamburku je zaměřena na testy léků a jejich toxikologické zkoušky – jinými slovy: Na zvířatech zkoumá míru jedovatosti jednotlivých substancí a to, jaká dávka jedu může být pro člověka smrtelná. Může to tedy znamenat, že LPT pod vidinou zisku nejen týrala zvířata, ale do budoucna i riskovala zdraví a životy lidí…

Šokující video ukazuje stafordy, jak trhají štěňátko. Opět dílo tyranky z Budějovicka?

Firma LPT vše popírá

Firma LPT vydala prohlášení, v němž falšování popírá: „Toxikologické zkoušky mohou zřídkakdy vést k nečekaným úmrtím. Když se tak stane, dávky se sníží a případ se zdokumentuje a nahlásí. Informace nebo důkazy o údajném padělání nám nejsou známy. Fakticky je něco takového nereálné vzhledem k přísnému kontrolnímu systému vyžadovanému naší společností.“