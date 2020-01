Dagmar Harigelová provozuje útulek na pozemku na okraji obce, který měla původně pronajatý, načerno bez stavebního povolení. Pokuty, které za to dostala, s ní nehnuly, ignorovala i opakované příkazy stavebního úřadu kotce zlikvidovat. Obec proto pozemek odkoupila a útulek tento týden jej začala likvidovat na vlastní náklady.

Takhle to v útulku vypadalo těsně před jeho likvidací, psi zavření v kotcích, voda v miskách zamrzlá, všude zápach a nepořádek | Jana Ulrichová

Bourá sama

„Paní Harigelová už začala útulek sama rozebírat. Zmizel plot a deset, dvanáct kotců. My tady zatím vybíráme nepotřebné věci, které dáváme do kontejneru a budeme je vyvážet. To, co bude moci ještě použít, jí skládáme, aby si to mohla odvézt,“ řekl zaměstnanec obce Petr Nový.

Likvidovat útulek začala i sama jeho provozovatelka Dagmar Harigelová | Jana Ulrichová

Psů se nevzdá

Psů se ale Dagmar Harigelová nechce vzdát. I když jí záchranné spolky nabídly, že je od ní převezmou, odmítla to s tím, že si je přestěhuje, což Blesk tlapkám sama potvrdila. „Pořídila jsem si svůj pozemek. Mám ještě čtrnáct psů, ty tam převezu,“ řekla. Podle dobrovolníků, kteří jí v minulosti pomáhali, už dříve odmítala psy vydávat zájemcům, takže někteří z jejích svěřenců živoří v útulku v kotcích i 9 let. Protože nemá na kvalitní krmení, dává jim granule a konzervy ze supermarketů, a často také jen staré pečivo.

Jsou to zabijáci, tvrdí

V útulku podle dobrovolníků nikdy nefungovala základní hygiena, ani karanténa. Mnoho psů tam v minulosti zemřelo, protože se tam zavlekla parvoviroza. O tom se ale provozovatelka s reportérkami bavit nechtěla a nabízenou pomoc s umístěním psů odmítla. Vymluvila se na to, že její psi jsou problémoví, nevhodní pro adopce, některé nazvala přímo zabijáky. „To není klasický útulek. To je hospic na dožití pro problémové psy,“ prohlásila.

Pracovníci obce začali útulek postupně rozebírat | Jana Ulrichová

Na krmení nebylo

Osud psů z Pcher trápí i Hanu Zulákovou, která v útulku 7 let pomáhala coby dobrovolník. „Psy jsem krmila, snažila jsem se je venčit a hlavně udávat, aby nebyli tady v té hrůze,“ řekla. „Sami vidíte, jak to tu vypadá. Všichni mají zamrzlou vodu v miskách a majitelé nikde. Nikdy jsem paní Harigelovou neviděla venčit. Žila z příspěvků, které v únoru dostala od obcí. V květnu už peníze neměla, takže krmila psy starým pečivem nebo jim vařila kuřecí kostry,“ popsala.

Podle zástupců obce potrvá likvidace útulku týden, možná dva. Teprve po jeho úplném zbourání bude jasné i to, co se stane se psy. Vedení obce je připraveno přizvat na pomoc krajskou veterinární správu.