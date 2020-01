Týraný Alvin čekal na domov přes rok. Po nehodě u nových páníčků ochrnul, i tak je šťastný

Trnitá byla Alvinova (4) cesta k domovu a k psímu štěstí. Dnes už tento krásný výmarský ohař žije s novou milující rodinou ve Stodu na Plzeňsku, smůla se mu ale lepila na paty do poslední chvíle.

Alvin, který byl odebrán původním majitelům kvůli týrání, strávil v útulku v Řepnici na Litoměřicku více než rok. Nové majitele si vybíral, ne každý se mu líbil, ty, kteří mu nepadli do oka, odrazoval vrčením. Přesto svou paničku nakonec našel.

Alvin je velmi hravý, miluje aporty | Jana Ulrichová

Rozhodnutí ve vteřině

„Když jsem četla jeho příběh, jeho osud, trvalo mi to dvě sekundy, než jsem se rozhodla. Chtěla jsem mu udělat hezký domov alespoň na tu druhou půlku života,“ popsala Kateřina Němečková (49), která se nenechala odradit ani Alvinovou pověstí problematického psa. „V útulku mě připravovali na to, že do něj občas vjede ďáblík. Když pak na mě vyběhl, byla jsem trochu nervózní. Potom mi ale podal aport, párkrát jsem mu ho hodila a bylo to,“ popsala první shledání.

Alvin je v novém domově šťastný | Jana Ulrichová

Nešťastná nehoda

Alvin se s novou rodinou, kde má i dvě psí kámošky, rychle sžil. Zhruba po měsíci se stala ale nešťastná nehoda, po které mu jedna přední noha ochrnula. „Hrozně mě to mrzí. Chtěli mu ji amputovat, to jsem ale nedovolila, protože jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti léčby,“ řekla se slzami v očích Kateřina Němečková.

Trpělivý pacient

S Alvinem rodina jezdí na rehabilitace, denně s ním cvičí a podstupují magnetoterapii. „Magnet jsme dostali z veteriny, takže mu ho několikrát denně přikládáme. Je hrozně hodný pacient, všechno si nechá líbit, léčbu snáší trpělivě,“ dodala dcera paní Kateřiny Andrea Košťálová (21).

Alvin podstupuje intenzívní léčbu včetně magnetoterapie. Rodina doufá, že se jeho stav ještě zlepší | Jana Ulrichová

Nikdy nelitovala

I přes svůj handicap vede teď Alvin šťastný život, o čemž se reportérky Blesk tlapek samy přesvědčily. „Stále doufáme ve zlepšení. I když si zvykl a běhá po třech nohách úplně v pohodě, je mi ho prostě líto. Budeme ho ale mít stále rádi, i kdyby byl třínohý,“ dodala majitelka psa s tím, že nikdy ani na chvíli nezalitovala toho, že se Alvina ujala a dala mu svou lásku a domov.