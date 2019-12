Sešlo se toho opravdu spousta, děti darovaly psům pod stromeček desítky kilogramů granulí, konzervy a pamlsky, a také hračky a obojky.

Zvířecí záchranáři si dárky pro opuštěné psy převzali od dětí ve škole u vánočního stromku. | Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Vědí o množírnách

„Je to jedna z mála škol, kde opravdu vedou děti k lásce ke zvířatům. Tamní děti mají povědomí i o množírnách, vědí, že pejsci jsou například zamčení v klecích bez péče,“ řekla zástupkyně spolku Kateřina Ondičová. Dodala, že sbírka bude převezena do azylu, kde jsou umístění ovčáci, které se po nátlaku Blesk tlapek podařilo odebrat z nevhodných podmínek v Chrudichromech. „Je toho opravdu hodně, takže podpoříme ještě i spřátelené zvířecí záchranáře,“ doplnila Ondičová.

Pes není dárek

Zvířecí záchranáři strávili ve škole celé dopoledne, mluvili s dětmi o tom, jak záchranné spolky fungují, co jsou to množírny a neopomněli zmínit ani to, že pes je jako vánoční dárek absolutně nevhodný. Děti se mohly ve škole s pejsky také pomazlit. Monika Znamenáčková ze spolku Pes nejvěrnější přítel jim kvůli tomu přivedla své z množírny adoptované buldočky a jednoho křížence.

Děti se mohly s několika adoptovanými psy pomazlit. | Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Budou pomáhat dál

Spokojená byla i ředitelka školy Monika Nezbedová, která je nadšeným milovníkem zvířat a kauzy týkající se množíren a týrání zvířat sleduje. „Do budoucna bychom rádi dál oba spolky, Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek a Pes nejvěrnější přítel podporovali, protože se nás jejich práce dotýká a jsme rádi, že týraným zvířatům intenzivně pomáhají,“ řekla.