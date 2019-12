Obrovské štěstí měl roztomilý kříženec Ríša, kterého loni v červnu kdosi zavřel do krabice a i s jeho sourozenci ho vyhodil do popelnice. Štěňata zachránil spolek Pes nejvěrnější přítel, který všem našel rychle nové domovy. Ríša, u kterého se navíc projevil vážný handicap, ale na ten svůj čekal déle než rok. Teď se konečně dočkal.

U Ríši se totiž záhy projevila degenerativní vada, luxace pately levné zadní nohy, tedy poškození kolena, při kterém je čéška mimo žlábek stehenní kosti. Měl kvůli tomu velké bolesti a hrozilo, že o nožku přijde. Díky Lence Krbcové, která jej měla v dočasné péči, se ale téměř uzdravil. Absolvovala s ním náročnou léčbu, pravidelná cvičení a rehabilitace, které hradil spolek Pes nejvěrnější přítel.

Ríša dělal napřed drahoty. Pak se ale se svou bývalou opatrovatelkou náležitě přivítal | Jana Ulrichová

Nožku zachránili

Lence se spolu s veterináři podařilo nohu Ríšovi rozhýbat tak, že nakonec nebyla nutná ani operace, ani amputace. Díky ní teď Ríša běhá, skáče a dovádí, jako každé jiný psí puberťák, a nic ho netrápí a neomezuje. V novém domově, který našel v rodině Škodových v Bakově nad Jizerou se okamžitě zabydlel, o čemž se Lenka, která se na něj společně s Blesk tlapkami přijela podívat, sama přesvědčila.

Vánoce v červenci

„Čekala jsem, že mě bude vítat, ale úplně mě přešel. Hlídal si už svou adoptivní rodinku, neměl už zájem se se mnou sbližovat,“ řekla s úsměvem Lenka Krbcová. „Je to pro mě důkaz toho, že jsme pro něj vybrali ten nejlepší domov,“ dodala. Nejvíc si ale cení toho, že Ríša může bezstarostně běhat a skákat, že je prostě zdravý. „Ten pocit se ani slovy nedá vyjádřit. To jsou pro mě Vánoce v červenci,“ řekla Lenka, která coby dočaskářka odchovala už sedm psů.

Ríša miluje děti, společně s nimi dovádí, jsou pro něj těmi nejlepšími parťáky | Jana Ulrichová

Vzájemné štěstí

Radost dělá Ríša i své nové rodině. „Našli jsme si ho na internetu. Líbil se nám od první chvíle,“ řekla jeho nová panička Veronika Škodová. „Zapadl do naší rodiny perfektně. Je kamarádský, a to od prvního dne. Má strašně rád děti, pořád si je hlídá, všude za námi chodí. Myslím, že je s námi šťastný a my jsme zase strašně rádi, že ho máme. Ani na chvíli jsme nezalitovali,“ dodala.